COP31 in Antalya: Geteilte Präsidentschaft und Finanzstreitigkeiten dominieren Klimagipfel

Die 31. UNO-Klimakonferenz COP31 startet am 9. November in Antalya unter türkischer Präsidentschaft. Schwerpunkte sind Klimafinanzierung, Anpassung und ehrgeizige Ziele, während sich die EU gegen neue Zahlungsverpflichtungen sträubt.

Am 9. November startet die 31. UNO-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya. Dieser Gipfel markiert ein historisches Novum in der Geschichte der Klimaverhandlungen, da die Präsidentschaft aufgeteilt ist. Der australische Umweltminister Chris Bowen führt als Präsident der Verhandlungen die operativen Gespräche, während sein türkischer Amtskollege Murat Kurum den offiziellen Posten des COP-Präsidenten innehat.

Die offiziellen Prioritäten für die kommenden zwei Wochen umfassen die Themenfelder Finanzierung, Anpassung an den Klimawandel sowie die Umsetzung von Klimazielen. Beide Präsidenten betonen, dass der Fokus auf der konkreten Umsetzung der bereits auf früheren Konferenzen eingegangenen Verpflichtungen liegen muss. Diese Ausrichtung wird auch von Wopke Hoekstra, dem EU-Klimakommissar, unterstützt.

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Finanzierungsstreit und globale Erwartungen

Wopke Hoekstra warnte Ende Oktober gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg jedoch vor unrealistischen Erwartungen an neue finanzielle Verpflichtungen. Er erklärte explizit, dass jede Diskussion über neue Finanzmittel zum Scheitern verurteilt sei, wenn die Europäische Union diese bereitstellen solle. Die Nachrichtenagentur deute dies dahingehend hin, dass der Fokus nun auf anderen staatlichen Akteuren wie China oder den Golfstaaten liegen müsse.

Die Dringlichkeit der Situation unterstreicht die UNO selbst. Angesichts der zunehmenden Folgen der Klimakrise fordert das UN-Programm, dass die Finanzierung der Klimaanpassung für ärmere Länder in den kommenden Jahren nahezu verzehnfacht werden muss. Das Ziel liegt bei jährlich 305 Milliarden Dollar, was etwa 273 Milliarden Euro entspricht. Diese massive Aufstockung ist notwendig, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

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Eine zentrale Dispute in Antalya wird das sogenannte New Collective Quantified Goal (NCQG) betreffen. Dieses vor zwei Jahren beschlossene Klimafinanzierungsziel wartet seit Längerem auf seine konkrete Umsetzung. Experten gehen davon aus, dass die heftigsten Auseinandersetzungen in der zweiten Verhandlungswoche stattfinden werden, in der auch der österreichische Umweltminister Norbert Totschnig der ÖVP anwesend sein wird.

Politische Rahmenbedingungen und internationale Teilhabe

Der aktuelle Klimagipfel findet unter komplexen weltpolitischen Bedingungen statt. Die USA sind erneut nicht an den Verhandlungen beteiligt, da sie seit 2026 wieder aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen sind. Dies stellt eine Herausforderung für die globale Einigkeit dar, da die USA traditionell eine Schlüsselrolle in der Klimapolitik spielen. Trotzdem zeigt Simon Stiell, der Exekutivsekretär der UNO-Klimarahmenkonvention (UNFCCC), vorsichtige Optimismus.

Simon Stiell betonte, dass keine einzelne Klimakonferenz ein Wundermittel sei, das den Klimawandel über Nacht aufhalten könne. Dennoch habe jede der jüngsten Konferenzen wesentliche Fortschritte erzielt. Er ist zuversichtlich, dass dies auch bei der COP31 in Antalya der Fall sein wird. Ein wichtiger Meilenstein ist der Start des zweiten Global Stocktake (GST), der globalen Bestandsaufnahme zum Pariser Klimaabkommen.

Österreich wird auf höchster Ebene vertreten sein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt von 10. bis 12. November an der Konferenz teil. Die Gespräche laufen bis zum 21. November. Norbert Totschnig betonte am Sonntag, dass der heurige Hitzesommer mit einer Rekorddürre die massiven Auswirkungen des Klimawandels eindrücklich gezeigt habe. Die Herausforderungen in Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Wasserversorgung beträfen alle Staaten.

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Strategische Ziele und ökologische Kritik

Die türkische Präsidentschaft möchte mit dem sogenannten Global 35x35 Pledge punkten. Dieses Versprechen zielt darauf ab, den Anteil von Strom am gesamten Endenergieverbrauch weltweit bis 2035 auf 35 Prozent zu steigern. Dieses Ziel soll ergänzend zu den Bemühungen zum Ausbau erneuerbarer Energien dienen. Charlotte Unger vom Berliner RIFS Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit erklärte im Briefing des Science Media Centers Deutschland, dass dies eine Deklaration sein könne, zu der sich Staaten freiwillig bekennen.

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace Österreich, kritisierte, dass Elektrifizierung nur dann eine Lösung sei, wenn der Strom fossil- und atomfrei produziert werde. Die NGO fordert, dass bis 2035 mindestens 75 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen müssen. Greenpeace bezeichnet das Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze, auch Overshoot genannt, als Anlass für beispiellose politische Reaktionen.

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) stellte im August fest, dass die Erde auch im Best-Case-Szenario auf eine Erhitzung von 1,8 Grad zusteuern würde. Norbert Totschnig betonte, dass Österreich als kleines Land seinen Beitrag zur Emissionsreduktion leiste, die gesamte Weltgemeinschaft ihre Anstrengungen jedoch weiter verstärken müsse. Österreich werde sich aktiv und konstruktiv in die Gespräche einbringen.