Vom 19. Mai bis zum 10. Juni 2026 findet die Contemporary Week im Dorotheum in Wien statt, bei der bedeutende Werke moderner und zeitgenössischer Kunst, Juwelen und Uhren versteigert werden. Höhepunkte der Auktionen sind Arbeiten von Julian Schnabel, Chris Ofili und Thomas Schütte sowie Pastelle von Claude Monet und Werke der Wiener Moderne von Gustav Klimt und Egon Schiele.

Vom 19. Mai bis zum 10. Juni 2026 präsentiert das Dorotheum in Wien im Rahmen der Contemporary Week eine beeindruckende Auswahl an modernen und zeitgenössischen Kunstwerken, Juwelen und Uhren.

Die grosse Frühjahrsauktion, die vom 19. bis 21. Mai 2026 stattfindet, wird durch die Auktion Editions am 10. Juni ergänzt. Ein zentrales Werk der zeitgenössischen Kunstauktion am 20.

Mai ist eine typische Keramikscherbenarbeit von Julian Schnabel aus der Serie „Victory Plate Paintings“. Diese entstand vor vier Jahren und spiegelt mit ihren vibrierenden quarzrosa Blüten und einem leuchtenden azurfarbenen Hintergrund den Optimismus warmer Sommertage wider. Schnabel begann diese Serie an jenem Tag 2020, als Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl verlor, was der Arbeit eine politische Dimension verleihen könnte.

Die Arbeiten des britischen Künstlers Chris Ofili, der für seine Verschmelzung von Black Culture, Religion und Pop bekannt ist, stehen ebenfalls im Mittelpunkt. Ein Höhepunkt ist sein frühes Meisterwerk „Trump“ aus den Jahren 1997 bis 1998, bei dem er ein Frauenporträt mit der Spielkarte Pik kombiniert. In dieser prägenden Schaffensphase widmete sich Ofili der Darstellung und Würdigung schwarzer Frauen, wofür er den Turner-Preis erhielt.

Ein weiteres Highlight ist die Bronze „Vater Staat“ von Thomas Schütte, eine Arbeit aus seiner berühmten Serie, von der eine monumentale Variante vor der Neuen Nationalgalerie in Berlin steht. Der Künstler erwähnte, dass der Name der Skulptur eigentlich nur ein Scherz war und sich unter anderem an den damaligen Finanzminister angelehnt habe, ohne ihn direkt zu benennen.

Die Auktion umfasst Werke internationaler Künstler wie Günther Uecker, Günther Förg und der Biennale-Gewinnerin Anne Imhof aus Deutschland sowie Miriam Cahn aus der Schweiz und einer Gruppe US-amerikanischer Künstler wie Andy Warhol und Robert Longo. Auch österreichische Künstler sind präsent, darunter Maria Lassnig, Arnulf Rainer, Hermann Nitsch und Herbert Brandl. Ein weiterer bedeutender Künstler in der Auktion ist Günther Förg, dessen prägnante Bildsprache und erdige Farben seinen einzigartigen Stil ausmachen.

Besonders hervorzuheben ist Martha Jungwirth, deren poetische Abstraktion in der Tradition des Informel steht und die in den letzten Jahren international an Bedeutung gewonnen hat. Auch die portugiesische Künstlerin Maria Helena Viera da Silva, eine der bedeutendsten Vertreterinnen der europäischen Nachkriegsmoderne, ist vertreten. Ein Muss für Liebhaber der Moderne ist das Pastellgewicht „Waterloo Bridge“ von Claude Monet, das aus einer Serie stammt, die der Künstler während seines dritten London-Aufenthalts 1901 anfertigte.

Monet faszinierte die Stadt, ihre Industriebauten und das Zusammenspiel von Wasser, Verkehr und Wetter. Zudem bietet die Auktion Werke bedeutender Vertreter der Wiener Moderne wie Gustav Klimt und Egon Schiele. Dazu gehört das „Sitzendes Mädchen mit rotem Hut“ von Schiele aus dem Jahr 1910, das den Beginn seines revolutionären Zeichenspiels markiert. Eine bedeutende Auktionsmotion ist auch der 100ste Todestag von Albin Egger-Lienz, dessen Werk einen Schwerpunkt der Veranstaltung bildet.

Die Werke setzen sich mit einer Reihe von Themen auseinander, darunter politische Unterströmungen, kulturelle Identität und die industrielle Revolution





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julian Schnabel Cl Paul Clarie Monet Gustav Klimt Egon Schiele Comtemporary Art Auction Vienna Austria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Milano Design Week: Den Fuorisalone-Marathon schaffen manche nur mit KI (wenigstens, bis sie aussetzt)Promovierter Komparatist und Romanist, Studium in Wien, Lissabon, Madrid, Paris. Buch „Staat tragen“ über Dresscodes und Visual Politics. „Presse“-Redakteur seit 2010, seit 2014 „Schaufenster“-Chefredakteur. Leitung Stil/„Presse am Sonntag“, auf Instagram: diepresse.schaufenster und diepresse.

Read more »

Zwei Tage vor dem offiziellen Start der Eurovision-Woche in Wien: Bürgermeister und ORF-Generaldirektorin besichtigen das fertige ESC-VillageTwo days before the official start of the Eurovision week in Vienna, Mayor Michael Ludwig (SP) and ORF General Director Ingrid Thurnher visited the finished ESC Village at Rathausplatz, which will host the event for a week starting on Sunday.

Read more »

Zwei Schwerverletzte - Arbeiter unter 500-Kilo-Reifen eingeklemmtIn Lauterach (Vorarlberg) wurden am Freitagnachmittag zwei Männer bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. In einem Betrieb war ein Pneu bei der ...

Read more »

Putin feiert Siegestag mit reduzierter Militärparade unter brüchiger WaffenruheIn einer deutlich verkleinerten Parade auf dem Roten Platz zog Wladimir Putin Parallelen zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Ukraine-Krieg, während eine durch Donald Trump vermittelte Feuerpause kurzzeitige Sicherheit brachte.

Read more »