Conscious Consulting: Guidance for Sustainable Change

Conscious Consulting is a consulting firm that focuses on sustainable change through awareness and reflection. They believe that transformation occurs when individuals become aware of what they were not aware of before, leading to new possibilities and ideas.

Beratung. Nachhaltige Veränderung entsteht nicht durch Druck, sondern durch Bewusstheit, sagen Julia Culen und Christian Mayhofer. Reflexion ist bei " Conscious Consulting " zentral. Unsere Alltagssprache kann mitunter so erfrischend entlarvend sein.

Das zeigt sich etwa im Satz: "Das haben wir bewusst so und so gemacht.

" Also nicht irgendwie, sondern mit voller Bewusstheit, wie es Julia Culen nennt. "Bewusst" beschreiben sie und Christian Mayhofer in ihrem Buch "Conscious Consulting – Consulting with wisdom, compassion, and presence in a complex and uncertain world", das am 26. Mai in Cambridge/UK erschienen ist, als einen Zustand hoher Wach- und Klarheit. Bewusstheit bedeutet, Präsenz und Achtsamkeit zu üben und unsere Handlungen bewusst zu wählen, anstatt aus Gewohnheit zu reagieren, getrieben von unseren unbewussten Mustern.

Das Gegenteil von "bewusst" sei nicht "unbewusst", sondern eher ignorant, unachtsam, unkritisch und nachlässig, was zu potenziell schädlichem Verhalten führt. Hinter Conscious Consulting stecken elementare Fragen, sagt die Co-Gründerin der Conscious Consulting Group: "Welche Wirkung will ich, wollen wir für unser Unternehmen und in der Welt erreichen? Was ist unsere wichtigste Intention? Und wie wollen wir es erreichen, was ist uns wichtig?

" Der Zugang der Beratung ziele darauf ab, Voraussetzungen für Einsicht zu schaffen, anstatt zu versuchen, Kunden von (vorgefertigten) Lösungen oder Modellen zu überzeugen. "Der Raum für gegenseitiges Zuhören und Fragenstellen wird oft nicht genutzt", sagt Culen, stattdessen spüre man oft eine Tool-Besessenheit aufseiten der Berater und der Kunden. "Transformation, also das Entstehen von wirklich Neuem, geschieht, wenn uns etwas bewusst wird, was uns vorher nicht bewusst war", sagt Culen.

So ein "insight", eine Einsicht, könne zum Beispiel durch neue Erfahrungen, ruhige und offene Gespräche, Zuhören, echtes Interesse und Mitgefühl ausgelöst werden. Fest steht: "Ein vertieftes Bewusstsein führt zu einer intrinsisch motivierten Veränderung des Handelns.

" Von außen aufgezwungene Veränderungen seien hingegen selten nachhaltig. Ihr Ansatz sei: "Wir stärken die Kunden, machen ihnen Mut und inspirieren sie.

" Er sei somit minimalinvasiv, um maximale Ergebnisse zu erreichen. Die "alten Weisheitstraditionen" seien dabei unterstützend, ohne dass Conscious Consulting in irgendeiner Weise esoterisch wäre. Spirituelle Praxis der Beratenden helfe, das heiße aber nicht, "dass man mit den Kunden meditieren oder über Spiritualität reden muss". Veränderung scheitert selten an Strategien, sondern daran, dass Menschen nicht anders sehen.

Sondern dabei zu helfen, die Wahrnehmung zu verändern, damit neue Möglichkeiten entstehen. Nachhaltige Ergebnisse entstehen erst, wenn sich Mindsets und Annahmen verändern. Moderne Organisationen brauchen Systemdenken, Reflexion und Offenheit statt schneller Antworten. Wirkliche Wirkung entsteht durch Präsenz, Vertrauen und das Ermöglichen von Einsichten – nicht nur durch Expertise.

Conscious Consulting sei gerade in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz immer mächtiger werde, bedeutend.

"Wir Menschen, die mit KI arbeiten, müssen kraftvoller werden. " Es gehe nicht darum, die KI intellektuell zu übertreffen, "aber wir können uns auf die intuitive, physische, emotionale und soziale Intelligenz besinnen, die von der KI nicht abgedeckt werden. Denn: "Wir tun oft so, als gäbe es nur die kognitive Intelligenz. Die Kombination aus Zahlen, Daten, Fakten, Intuition und Emotion, also eine ,full body intelligence‘, führe zur Überlegenheit denen gegenüber, die nur intuitiv oder nur kognitiv arbeiten.

" Die Balance sei entscheidend. "Deepening Awareness". Sich der Situation bewusst zu werden, ist der wichtigste Schritt, der auch rund 80 Prozent der Zeit einnimmt. Der Schlüssel lautet "to be aware and to care".

Die Situation, aber auch sich selbst wahrzunehmen, anzuerkennen und ernst zu nehmen. Daraus ergeben sich oft neue An-, Ein- und Weitsichten. Sie ermöglichen ein "Creating New Possibilities". Aus diesen neuen Sichtweisen entstehen oft neue Möglichkeiten und Ideen.

"Making Things Happen". Viele beginnen mit diesem letzten Schritt, ohne sich über das "Wie", "Warum" und "Wofür" Gedanken zu machen. Sie handeln schnell und aktionistisch und stressen damit die Organisation, ohne jemals die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Diese "parasitären Bewegungen", entziehen dem System Energie.

Dieser Beratungsansatz gehe oft gegen den Strich. Je mehr Stress herrsche, desto ruhiger und präsenter müsse man werden. Es gehe eben darum, diesen Reflexionsmodus ebenso zu beherrschen wie den Alltagsmodus – und das Umschalten zwischen den Modi. Der Autopilot ist notwendig, um im Alltag zu bestehen.

Die Reflexion, die zunächst Zeit und Energie beansprucht, aber ist nötig, um anstatt nur Symptome zu beheben, nachhaltige, positive Entwickung zu ermöglichen





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