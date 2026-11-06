Conchita Wurst kehrt zurück: Neuwirth mit neuer Rolle als Todesengel

Nach dem Eurovision-Rückzug präsentiert Conchita Wurst sich in neuer Rolle als sassy Todesengel. Neuwirth gewinnt Lust zurück, während Helene Fischer auf die Kärntnerin setzt.

Thomas Neuwirth hat die Tür zum Eurovision Song Contest bewusst geschlossen, um seiner Künstlerfigur Conchita Wurst neuen Raum zu geben. Die Figur, mit der er 2014 den Wettbewerb gewann, bleibt unverändert, doch Neuwirth selbst sucht nun andere künstlerische Wege. Diese Entscheidung hat ihm wieder extreme Lust auf die Darstellung von Conchita bereitet.

Eurovision-Rückzug als befreiender Schritt

Neuwirth hat verstanden, dass die Conchita-Figur im Kontext des Song Contests nicht weiterentwickelt werden darf und niemand das möchte. Der Rückzug diente ihm dazu, den selbst aufgebauten Druck loszulassen. Er möchte das enge, selbst geschneiderte Korsett ablegen und die Flügel ausbreiten, statt nur dieser einen Erwartungshaltung zu genügen. Für ihn ist es vollkommen in Ordnung, dass die Figur sie selbst bleibt.

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Neue Rollen als Gegenpol zur Starfigur

Neben Conchita übernimmt Neuwirth nun Rollen, die ihn von einer anderen Seite zeigen. Er kennt eine dieser Rollen bereits aus Berlin, wo er anfangs extrem konzentriert und nervös war. Inzwischen geht er mit mehr Sicherheit auf die Bühne, was sich auch an seiner Figur bemerkbar macht. Er hat gemerkt, dass der Todesengel ein bisschen sassy ist und ein anderes Selbstbewusstsein besitzt als früher.

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Helene Fischer setzt auf die Kärntnerin

Helene Fischer setzt jetzt auf diese Kärntnerin, was die aktuelle Aufmerksamkeit unterstreicht. Neuwirth spricht offen über die anstrengenden Zeiten auf seinem Weg dorthin, wo er heute steht. Sie gehören für ihn dazu, auch wenn er erst im Rückblick erkennt, was sich dadurch verändert hat. Die Erfahrung hilft ihm, sich heute selbst weniger infrage zu stellen.

Langfristige Perspektive ohne ständigen Druck

Die Figur Conchita Wurst hat also weiterhin ihren Platz in seinem Leben, ohne dass es zum einschränkenden Korsett wird. Neuwirth nutzt die Freiheit, um sich künstlerisch auszudehnen. Der Schritt zur Schließung der Eurovision-Tür hat ihm erlaubt, neue Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Die Balance zwischen der etablierten Figur und neuen Rollen findet er nun in der erhöhten Sicherheit bei seinen Auftritten.