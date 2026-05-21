Concerns for Robert Kranjec, the seven-time World Cup champion, after severe spinal injury

The article discusses the severe spinal injury sustained by Robert Kranjec, a former World Cup champion and World Cup silver medalist in Vikersund 2012. The article also mentions the upcoming rehabilitation period and the support he will need from his family and the public.

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Große Sorgen um Robert Kranjec. Der ehemalige Skispringer und Skiflugweltmeister (Vikersund 2012) kam laut slowenischen Medienberichten vor gut einem Monat unter starkem Alkoholeinfluss mit seinem Rad zu Sturz und verletzte sich dabei schwer an der Wirbelsäule. Der 44-Jährige wurde nach dem Unfall erst in ein Spital in Jesenice eingeliefert und dann in eine Klinik nach Laibach überstellt. Dort wurden unter anderem zwei gebrochene Wirbel operiert.

Der Bericht, sei die Operation gut verlaufen. Kranjec fühle nach dem Eingriff seinen Unterkörper, könne aber seine Füße nicht bewegen. Wie Fotos auf Social Media zeigen, ist der siebenfache Weltcupsieger aktuell auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch der aktuelle Skisprung-Dominator Domen Prevc wurde zitiert: "Im Juli, wenn alle anderen im Urlaub sind, wird Robert im Soca-Reha-Zentrum arbeiten müssen.

Dann wird er Zuspruch brauchen, gerade in der Phase, in der es nur langsam vorangehen wird. Er wird jede Unterstützung und Hilfe benötigen, um wirklich wieder in die richtige Verfassung zu kommen.

" In der Reha steht dem Slowenen aktuell seine Familie bei. Spela, die Frau von Kranjec, postete jetzt ein Bild auf Instagram, das den Ex-Skispringer mit der gemeinsamen Adoptivtochter Pika zeigt





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Robert Kranjec Severe Spinal Injury Rehabilitation Family Support Public Support

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