Complex Film Portrays Ingeborg Bachmann

The film portrays the complex life of Ingeborg Bachmann, a prominent Austrian poet and writer, who struggled with her identity and was often misunderstood by the male-dominated literary world. The film combines archival footage and associative scenes to explore Bachmann's life and her relationship with her texts.

In einem neuen Film befreit die Schauspielerin Sandra Hüller Ingeborg Bachmann aus dem Korsett des Tragischen. Ein Gespräch mit Regisseurin Regina Schilling und Sandra Hüller über ihr komplexes Film porträt der Autorin.

"Jemand, der einmal ich war", so hat Ingeborg Bachmann einst die ein wenig fremde Gestalt genannt, die sie im Rückblick auf sich selbst erkannt hat – und so heißt auch ein neuer Film, der sich der Kärntner Dichterin, pünktlich zum 100. Geburtstag, gleichsam kaleidoskopisch nähert.

Die Berliner Regisseurin Regina Schilling verbindet darin zahllose Archivfunde – Fotos, Filmsplitter und Tondokumente der Schriftstellerin – mit assoziativen Spielszenen, in denen die Charakterdarstellerin Sandra Hüller Bachmann weniger verkörpert als vielmehr über die Jahrzehnte hinweg mit ihr kommuniziert, ihren Mythos, ihr öffentliches Bild neu überdenkt. Hüller versetzt sich in die Autorin, überlässt sich den alltäglichen Leerläufen der späten Bachmann-Jahre in Rom und spricht ihre Texte aus dem Off, ohne ihre Figur zu imitieren oder zu historisieren: ein Spiel mit Unähnlichkeiten und Zeitbrüchen.

Regisseurin Regina Schilling und die Schauspielerin Sandra Hüller auf einem Promofoto zu ihrem Bachmann-Film "Jemand, der einmal ich war" Regisseurin Regina Schilling und die Schauspielerin Sandra Hüller auf einem Promofoto zu ihrem Bachmann-Film "Jemand, der einmal ich war"ich wollte, hat sich erst mit der Zeit ergeben. Ein entscheidender Moment war, als Sandra meinte, es sei besser, Ingeborg Bachmann nicht im On zu sprechen.

Es war bereits einiges an Voice-Over geplant, aber ab und zu sollte da beispielsweise ein Brief liegen, den sie vorliest. Aber da kam mir Sandras Klugheit und Erfahrung zu Hilfe. Sie sagte, sie möchte Bachmann lieber in Archivaufnahmen hören und die von ihr vorab eingelesenen Texte beim Drehen zugespielt bekommen. So ist diese sehr besondere Form entstanden.

Frau Hüller, Sie versuchen gar nicht, in Ihrer Interpretation der Bachmann-Texte der Diktion der Autorin nahe zu kommen. War es entscheidend, diese Texte ganz persönlich zu interpretieren – und eben nicht so, wie es Ingeborg Bachmann selbst geklungen hat? Für mich war das wichtig, ja. Weil es sonst eine seltsam eitle Anstrengung geworden wäre, die bloß mich in den Fokus gerückt hätte.

Es ging aber nicht darum, mir als Spielerin dabei zuzusehen und zuzuhören, wie ich das mache. Sondern es ging wirklich darum, nochmal genau zu registrieren, was sie da eigentlich gesagt hat. Und das ist eben sehr eindrücklich. Das wollten wir in den Mittelpunkt stellen.

Es wäre verfehlt gewesen, wenn Sandra diese Texte in österreichischem Idiom gesprochen hätte. Und es ist ja auch manchmal anstrengend, Bachmanns sehr eigenwilliger Stimme zu folgen. Ich finde, Sandra macht diese Texte genauso groß, wie sie mir erscheinen, wenn ich sie alleine lese. Da entsteht keine Konkurrenz, im Gegenteil: Sie macht sie als Texte gewissermaßen allgemeingültig, lässt sie als Literatur erstrahlen.

Ich kann bis heute nicht entschlüsseln, woher das Singuläre dieser Texte rührt. Für mich klingt da natürlich auch der Sprachraum dieses k.u.k. Österreich mit. Ich habe gerade wieder angefangen, Joseph Roth zu lesen.

Da finde ich bisweilen auch Bachmanns Sound wieder. Sie schrieb einerseits radikal modern, wollte eine neue, ureigene Sprache finden. Aber sie hat auch diesen alten schriftstellerischen Kulturraum da mit hineingebracht.

Die Selbstreflexion, die Schilling und Hüller nebenbei betreiben (man sieht im Film auch die Vorbereitung mancher Szenen, Debatten zur Inszenierung), fügt der Erzählung von der ungreifbar gebliebenen Spracharbeiterin Ingeborg Bachmann noch eine weitere Ebene hinzu: von der Schwierigkeit, eine Frau zu porträtieren, die selbst mit sich nicht eins war, die Identitätskrisen bis zur Selbstzerstörung durchlebte: Sie könne "nur unter Männern atmen", hat sie geschrieben, sie sei wie sie, gehöre zu ihnen.

"Bin ich nicht ganz eine Frau? Was bin ich überhaupt? Ich bin ein Irrtum.

" Als Objekt männlicher Mutmaßungen und Übergriffe wurde die zur Prosa übergetretene Bachmann bald zur "gefallenen Lyrikerin" erklärt, die den "herben, männlichen Verstand" nicht wirklich ermessen könne. Sie träumte davon, dass es irgendwann egal sein würde, was andere in ihr (nicht) sahen.

"Die Männer sind unheilbar krank, alle. Wissen Sie das nicht?

", lachte sie einen Interviewer 1971 an. Bachmanns Geschichte ist auch die eines weiblichen Genies in einer Männergesellschaft, deren Vertreter die Autorin "unfraulich" nannten, ihrer unübersehbaren Begabung wegen. Nun liefert Ihr Film ja auch Nachrichten aus jener fernen Zeit, in der das Literatur-Patriarchat auf eine Künstlerin wie Ingeborg Bachmann noch offen herabblickte. Sie war zeitlebens Objekt männlicher Übergriffe und Mutmaßungen





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