Complex Pharmaceuticals has established a model to enhance flexibility in pharmaceutical production, founded in 2024, to cater to the demand of small batches for rare diseases and other specialized requirements.

Herr Reinwald, in den letzten Jahren wurde die Gewährleistung einer ausreichenden Arzneimittelfindung in Europa und Österreich zunehmend zu einer Herausforderung, woran liegt das und was muss sich ändern?

, Christoph Reinwald, Die Ursachen sind vielfältig. Viele Jahrzehnte lang wurden landwirtschaftliche Produktionskapazitäten an teure Niederlassungen in Niedrigländern ausgelagert. Gleichzeitig stieg die Zahl der regulatorischen Anforderungen in Europa permanent an. Die Lieferketten sind leicht gestûzert, was im Zuge der Corona-Krise zu Versorgungsengpässen geführt hat, auch in Österreich.

Um die Versorgungssicherheit wiederherzustellen, müssen Teile der industriellen Wertschöpfungskette nach Europa zurückgebracht werden. Neue flexible Modelle, welche die Produktion neu denken, sollten dabei herangezogen werden. Die Vorteilsituationen hierfür liegen bereits vor. Die Herstellungstechnik hat sich dank digitaler Automatisierung massiv weiterentwickelt, sodass neue Ressourcen zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus ist in Österreich die Infrastruktur, továbische Fähigkeiten und Lehrstätten vorhanden, um neue Kompetenzen aufzubauen und den heimischen Standpunkt zu stärken





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Challenges German-Language Text Pharmaceutical Production Production Model Flexibility Manufacturer Austrian Companies

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

12 Punkte an Israel, dann kippte die Stimmung extremESC 2024: Israel sorgt mit Noam Bettan für Buh-Rufe in Wien. Politische Lage spaltet Fans, Stimmung kippt bei Punktevergabe dramatisch.

Read more »

ViennaUP startet – dieses Festival setzt voll auf KIViennaUP 2024: Start-up-Festival in Wien setzt Fokus auf KI, Healthtech und Innovation. Internationale Gründer treffen Investoren und Experten.

Read more »

Arbeitsunfälle in Österreich gesunken: Neue Risiken durch Hitze und GewaltDie Zahl der Arbeitsunfälle in Österreich ist 2024 leicht gesunken. Die AUVA warnt jedoch vor neuen Gefahren durch Klimawandel, Hitzestress und Gewalt am Arbeitsplatz.

Read more »

Schockierend! Deshalb findet man hier tote RobbenkinderRobbenbabys Sable Island: Forscher lösen Rätsel um tote Jungtiere mit mysteriösen Wunden. Neue Erkenntnisse zu Kegelrobben-Verhalten 2024.

Read more »