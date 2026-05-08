Cold Front Arrives in Austria, Bringing Rain and Snow

Cold front brings noticeable cooling and increased precipitation, with showers and thunderstorms expected in higher elevations.

Pünktlich zu den Eisheiligen erreicht kalte Polarluft Österreich. Die deutliche Abkühlung bringt Regen und in höheren Lagen auch Schnee. Die Prognose zieht zu Beginn der neuen Woche eine kräftige Kaltfront auf und leitet pünktlich zu den Eisheiligen – vom 11. bis zum 15.

Mai – eine spürbar kühlere und deutlich nassere Phase ein. Nach einem meist noch sonnigen Start ein Mix aus Sonne und Wolken ein, über dem Bergland bilden sich allmählich Quellwolken. Am Nachmittag muss man sich hier sowie im Mühl- und Waldviertel auf lokale Schauer und Gewitter einstellen, die besonders rund ums Grazer Bergland vereinzelt auch kräftig ausfallen können. Sonst geht der Tag trocken und freundlich zu Ende.

Mit maximal 18 bis 25 Grad wird es wieder wärmer.starts verbreitet sonnig, im Laufe des Vormittags ziehen in der Westhälfte jedoch Wolken auf. Von Vorarlberg bis Salzburg und Oberkärnten bilden sich im Tagesverlauf vereinzelt ein paar Schauer, im Rheintal und Bregenzerwald auch Gewitter. Von Oberösterreich über das östliche Flachland bis in den Südosten bleibt es dagegen freundlich und sonnig. In den Nordalpen wird es leicht föhnig, in der Osthälfte weht mäßiger bis lebhafter Südostwind.

Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 27 Grad. Am 11. Mai, nähert sich eine Kaltfront Österreich und sorgt für deutlich unbeständigeres Wetter. Zwar gibt es besonders in der ersten Tageshälfte noch zeitweiligen Sonnenschein, gleichzeitig gehen aber bereits erste Schauer in den Nordalpen nieder.

Ab Mittag muss man sich dann recht verbreitet auf teils kräftige Schauer und Gewitter einstellen. Am längsten trocken und freundlich bleibt es zunächst noch im Klagenfurter und Grazer Becken, ehe zum Abend auch dort Gewitter durchziehen. Bei teils kräftigem West- bis Südwestwind werden noch 15 bis 25 Grad erreicht.starts von Vorarlberg bis in den Nordosten häufig mit Schauern. Tagsüber lassen diese jedoch nach und die Wolken lockern allmählich auf.

Am Nachmittag zeigt sich vielerorts zumindest zeitweise die Sonne. Der Wind weht besonders im Norden und Osten kräftig aus Nordwest. Mit maximal nur noch 11 bis 20 Grad – letztere nur noch ganz im Süden – kühlt es markant ab. Die Schneefallgrenze sinkt im Norden gegen etwa 1000 m ab.beruhigt sich die Lage aus jetziger Sicht zumindest vorübergehend.

Bei nachlassendem Wind und teils aufklarendem Himmel wird es in den Morgenstunden in vielen inneralpinen Tallagen sowie im Mühl- und Waldviertel verbreitet leicht frostig. Selbst im nördlichen und östlichen Flachland könnte es stellenweise für Luftfrost reichen. Die Eisheiligen machen heuer ihrem Namen somit alle Ehre. Die unterkühlte Witterung dürfte sich nach derzeitigem Stand auch über die Monatsmitte hinaus und damit auch nach dem Abschied der Eisheiligen am 15.

Mai durchsetzen. Dazu bleiben die Chancen auf ergiebige Niederschläge samt reichlichem Neuschnee in höheren Lagen der Alpen erhöht. Der Mai könnte die unterkühlte Witterung und die Eisheiligen somit würdigen





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