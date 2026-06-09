Cold Case in der Steiermark: Unbekannter Toter könnte aus Bremen stammen

Die Leiche eines Radfahrers, die 2025 in einem steirischen Wald gefunden wurde, könnte aus dem Raum Bremen stammen. Ein Radtrikot der National Cycling Academy gibt neue Hinweise. Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen.

Ein bislang ungeklärtes Todesfall in der Steiermark sorgt für neue Ermittlungen, da die Polizei Hinweise aus Deutschland erhofft. Die Leiche eines Mannes wurde im Mai 2025 in einem abgelegenen Waldstück nahe einer Wildtierfütterung im Bretsteingraben im Bezirk Murtal entdeckt.

Der Fundort liegt in der Obersteiermark, einer Region mit dichten Wäldern und hügeligem Gelände. Nach Angaben der Ermittler handelte es sich um einen Radfahrer, denn bei den sterblichen Überresten fanden sie ein Fahrrad und mehrere Kleidungsstücke, die typisch für diesen Sport sind. Das Besondere: Ein Jäger hatte den Toten bereits 2014 oder 2015 entdeckt, aber keine Anzeige erstattet, um die Wildtiere nicht zu stören. Erst elf Jahre später, als das Jagdrevier übergeben werden sollte, meldete er den Fund der Polizei.

Seitdem laufen umfangreiche Ermittlungen, aber die Identität des Mannes konnte trotz DNA-Analysen und forensischer Untersuchungen nicht geklärt werden. Neue Hoffnung setzt die Kriminalpolizei nun auf ein graues Radtrikot, das an der Leiche gefunden wurde. Dieses Trikot wurde in den Jahren 2008 und 2009 von der 'National Cycling Academy' (NCA) im Raum Bremen an Absolventen von Spinning-Kursen ausgegeben.

Die NCA hat keine Aufzeichnungen mehr aus dieser Zeit, aber die Polizei veröffentlichte Fotos des Trikots in der Hoffnung, dass sich jemand in Deutschland daran erinnert. Daher bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe. Cheffahnder Andreas Dirnberger vom Landeskriminalamt Steiermark betont: 'Wir hoffen insbesondere auf Hinweise aus Deutschland. Vielleicht erkennt jemand das Trikot, erinnert sich an einen Teilnehmer eines damaligen Kurses oder vermisst seit Jahren einen Angehörigen, Freund oder Bekannten.

Jeder Hinweis könnte dazu beitragen, die Identität des Mannes zu klären und seinem Schicksal nach Jahren einen Namen zu geben.

' Derzeit geht ein anthropologisches Gutachten von einem Mann zwischen 40 und 60 Jahren mit einer Körpergröße von etwa 1,60 bis 1,70 Metern aus. Der Todeszeitraum wird zwischen 2014 und 2019 geschätzt. Die Todesursache konnte aufgrund des Zustands der Überreste nicht mehr festgestellt werden, und ein Fremdverschulden ist nicht auszuschließen. Die Polizei veröffentlichte auch Bilder des Fahrrads, ein schwarzes Modell der Marke 'Cube', das zwischen 2003 und 2007 in Deutschland vertrieben wurde.

Die Rahmennummer führte bisher zu keinen Erkenntnissen. Neben dem grauen Trikot trug der Tote eine schwarze lange Jogginghose und eine schwarze Regenjacke, beide von Adidas, ein vermutlich dunkelblaues Langarm-Radtrikot der Marke Shamp und eine kurze schwarze Radlerhose mit rotem Polstereinsatz der Marke BL Bicycle Line. Das Fahrrad wurde vom Jäger bereits vor der Leiche gefunden, da es nicht direkt neben dem Toten lag.

Er nahm das scheinbar herrenlose Sportgerät mit und bewahrte es am Hof auf, daher ist es gut erhalten und wurde gelegentlich benutzt. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hinweise, sowohl aus Österreich als auch aus Deutschland. Der Fall wird auch in der Sendung 'Fahndung Österreich' auf ServusTV am Mittwoch um 20.15 Uhr behandelt. Jede Information, sei es zur Person oder zum Fundort, könnte zur Klärung beitragen.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, und die Polizei hofft, dass dieser Cold Case endlich gelöst wird





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