Coca-Cola Weihnachtstruck Tour 2024 in Vorarlberg und Österreich

Die Coca-Cola Weihnachtstruck Tour 2024 startet in Vorarlberg mit Stops in Lustenau und Rankweil. Über 24 Stationen in Österreich bieten ein Weihnachtsdorf, Merchandise und karitative Aktionen bis zum 18. Dezember in Wien.

Der legendäre Coca-Cola Weihnachtstruck startet seine diesjährige Tour durch Österreich. Die erste Station in Vorarlberg ist am Montag, den 16. November, in Lustenau. Ein Tag später, am Dienstag, den 17. November, fährt der beleuchtete LKW in Rankweil vor.

Start der Tour in Vorarlberg

Die Coca-Cola Weihnachtstruck Tour 2024 beginnt mit zwei Stopps in Vorarlberg. Der Lastwagen ist bereits zu Beginn des Programms an den Standorten vor Ort. Es sind keine gesonderten Einfahrten für Lustenau und Rankweil angekündigt. Die Tour führt über insgesamt 24 Standorte in allen neun Bundesländern. Der Ablauf beginnt in Vorarlberg und endet am 18. Dezember in Wien.

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Weihnachtsdorf und Attraktionen für Besucher

In Lustenau und Rankweil erwartet die Gäste ein Weihnachtsdorf mit mehreren Stationen. Besucher können den Coca-Cola-Weihnachtsmann im Zelt treffen. Eine virtuelle Fahrt auf einem VR-Schlitten ist ebenfalls möglich. An einem Dosendrucker lassen sich individuell gestaltete Coca-Cola Dosen erstellen.

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Erweitertes Programm an ausgewählten Orten

Nach den Terminen in Vorarlberg setzt die Reise am Mittwoch, den 18. November, in Innsbruck fort. Die Tour führt weiter durch Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, die Steiermark, Kärnten, das Burgenland und Wien. Bei ausgewählten Stopps gibt es ein erweitertes Weihnachtsdorf.

Karitative Ziele und Sponsoring Partner

Die Tour steht unter dem Werbemotto Greif zum Coca-Cola spüre den Zauber. Der Verkauf von Weihnachts-Merchandise unterstützt die Caritas. Der Erlös geht an die Initiative Ein Funken Wärme. Diese hilft Familien in Not. Partner der Tour sind Volvo Trucks Austria und BYD Österreich. Ein vollelektrischer Volvo FH transportiert die Elemente des Weihnachtsdorfs.