Der Slalom-Olympiasieger von 2022 hat seine Jugendliebe geheiratet. Das Paar kennt sich seit der Schule und ist seit mehr als zehn Jahren zusammen.

Der Skizirkus gratuliert zu den Hochzeit sglocken: Clement Noel und Julia Bonhomme haben sich am Wochenende verheiratet. Der Slalom-Olympiasieger von 2022 hat seine Jugendliebe geheiratet, nachdem sie sich bereits als Teenager in der Schule kennengelernt haben.

Seit mehr als zehn Jahren sind sie ein Paar und haben nun auch offiziell die Ehe geschlossen. Auf Instagram hat Noel einige Fotos der Hochzeit geteilt, darunter Bilder mit bekannten Gesichtern aus dem Skizirkus wie AJ Ginnis und Alexis Pinturault. Ein Bild zeigt das Paar im weißen Porsche, wie sie davonbrausen. Julia Bonhomme gab vor einigen Jahren ein Interview, in dem sie sagte, dass Clement Noel anstrengend und perfekt ist.

Sie erzählte, dass er für sein Abitur hart gearbeitet hat und nachmittags von 13 bis 19 Uhr ununterbrochen an ihrem Schreibtisch im Schlafzimmer gesessen hat. Clement Noel hat sich diese Eigenschaften bewahrt und hat sich auch sportlich bewährt. Der Skizirkus gratuliert dem Paar zu ihrer Hochzeit und wünscht ihnen eine glückliche Zukunft zusammen





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