Clemens Pig wird neuer ORF-Chef

Der ORF-Stiftungsrat hat entschieden, dass Clemens Pig den öffentlich-rechtlichen ORF in den nächsten fünf Jahren führen wird. Pig wurde mit 21 Stimmen gewählt und wird den ORF vom Rundfunk zur Plattform der Gesellschaft machen.

Der ORF - Stiftungsrat hat entschieden, dass Clemens Pig den öffentlich-rechtlichen ORF in den nächsten fünf Jahren führen wird. Auf den früheren APA-Geschäftsführer entfielen 21 der 35 Stimmen.

Für die Bestellung hätte eine einfache Mehrheit gereicht, die Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte mussten ihre Entscheidung jeweils einzeln begründen. Der Wahl in der Nacht auf Freitag war mit rund 15 Stunden die längste Sitzung in der Geschichte des Gremiums vorausgegangen. Dem Hearing und dem Bestellungsprozedere stellten sich neben Pig der Ex-HBO-Manager Johannes Larcher, der ehemalige ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker, ORF-TV-Magazinchefin Lisa Totzauer und ORF-III-Kogeschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz.

Hinzu kamen Exxpress-Herausgeberin Eva Schütz, Ex-ServusTV-Chefredakteur Robert Altenburger, die langjährige ORF-Journalistin Sonja Sagmeister und die frühere ORF-Managerin Petra Höfer. Insgesamt hatten sich 75 Personen fristgerecht um die ORF-Spitze beworben, von denen laut Findungskommission aber nur 13 auch die Ausschreibungskriterien erfüllten. Von diesen wurden wiederum neun Personen zum Hearing im Stiftungsrat nominiert, das der Wahl unmittelbar voranging.

Jeder und jede hatte zunächst 20 Minuten Zeit zur Präsentation, der sich jeweils eine Fragerunde anschloss - im Falle des künftigen ORF-Chefs Pig erstreckte sich diese über zwei Stunden. Der neu bestellte Generaldirektor Clemens Pig äußert sich erstmals öffentlich zu seiner neuen Funktion. Es sei ein klares Votum für Pigs Konzept, sagte Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer. Vor Beginn der Marathonsitzung hatte er betont, dass man sich sicherlich nicht von irgendjemandem unter Druck setzen lassen werde.

Das galt auch in puncto Zeitkorsett. Vizevorsitzender Gregor Schütze erklärte die Dauer mit dem professionellen Auswahlverfahren. Damit sind laut Gremium auch alle Anforderungen des erstmals anzuwendenden Europäischen Medienfreiheitsgesetzes (EMFG) in Richtung Gleichbehandlung, Transparenz und Nachvollziehbarkeit erfüllt worden. Er freue sich auf das Haus ORF und alle seine hervorragenden Mitarbeiter, sagte Pig in einem ersten Pressestatement.

Er nehme die Verantwortung in Demut und Dankbarkeit an und wolle bereits morgen beginnen, mit Ingrid Thurnher an den Herausforderungen zu arbeiten. Die Herausforderungen für den ORF seien groß, vielfältig und gleichzeitig. Die wichtigsten Themenfelder seien Vertrauen und Legitimation in schwierigen Zeiten, die Finanzierungskrise sowie eine entschlossene Plattform- und Digitalisierungsstrategie. Er wolle den ORF vom Rundfunk zur Plattform der Gesellschaft machen, kündigte Pig an.

Der Fokus liege auf regionalem Programm, auf einer notwendigen Offensive im Digitalen, insbesondere im Streamingbereich und neuen Angeboten für junge Menschen. Als gemeinsames Ziel definierte Pig einen ORF für die erste Generation, die den ORF als reine digitale Public-Value-Plattform kennenlernen wird. Es sei eine besondere Ehre, diesem Haus als designierter Generaldirektor vorzustehen. Pig wurde 1974 in Innsbruck geboren.

Er gründete noch während seines Studiums der Politikwissenschaft MediaWatch und analysierte damit Nachrichtensendungen des ORF. Die APA übernahm 2001 den Großteil der Anteile am Marktführer für Medienbeobachtung. 2008 wechselte Pig in die Geschäftsleitung der Nachrichtenagentur. 2016 stieg er zum Vorsitzenden der Konzerngeschäftsführung auf. Das Amt bekleidete er bis vor Kurzem. Die APA ist eine Genossenschaft im Eigentum des ORF (46 Prozent) und vieler österreichischer Tageszeitungen.

Angedrohten Rechtsmitteln gegen seine Bestellung steht Pig unter Verweis auf das umfassende Auswahlverfahren gelassen gegenüber. Ich vertraue auf den funktionierenden Rechtsstaat, sagte er in seinem Statement. Der FPÖ-nominierte Stiftungsrat Peter Westenthaler hatte vor der Sitzung eine Anfechtung der Bestellung angekündigt. Er sprach im Anschluss von einer Farce von einer Wahl und einer ekelhaften Postenbesetzung von Rot und Schwarz, die sich auf einen Regierungsdirektor verständigt hätten.

Dem Gesetz nach können auch unterlegene Bewerberinnen und Bewerber, die sich als besser qualifiziert erachten, die Bestellung vor der Medienbehörde KommAustria anfechten. Bund und Ländern steht der Gang vor die Medienbehörde ebenfalls offen.

Zudem können all jene, die den ORF-Beitrag bezahlen, Beschwerde einlegen, sofern sich mehr als 120 Personen dafür finden. Der ORF steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Seit der Präsentation des Doppelbudgets für 2027 und 2028 durch Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) steht fest, dass dem Medienhaus nun auch eine finanzielle Kompensation in Höhe von 93 Millionen Euro pro Jahr gestrichen wird.

Zudem ist der ORF-Beitrag in Form einer Haushaltsabgabe in Höhe von 15,30 Euro pro Monat bis 2029 eingefroren





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