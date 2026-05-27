Clemens Pig droht juristisches Ungemach

Clemens Pig, der Favorit für den Posten des ORF-Generaldirektors, droht juristisches Ungemach. Kritiker drohen mit rechtlichen Schritten wegen Postenschacher, Diskriminierung und fehlender Gleichstellung.

Kurioses vom Küniglberg: Noch bevor Clemens Pig seine Bewerbung zum neuen ORF - Generaldirektor abgeschickt hat, droht ihm im Fall der Fälle juristisches Ungemach. Bislang gab es laut Informationen der "Krone" zwei Dutzend Kandidaten - darunter der Bruder der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

In etwa zwei Dutzend Personen haben sich laut Heinz Lederer, dem Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats, um den Posten des Generaldirektors beworben. Laut Informationen der "Krone" sind mit Clemens Pig, dem Favoriten und geschäftsführenden Vorstand der Austria Presse Agentur (APA), und Medienmanager Markus Breitenecker just die beiden aussichtsreichsten Kandidaten noch nicht unter den bisherigen Bewerbern - und das, obwohl die Frist mit heute um 23.59 Uhr endet. Beide dürften das am Dienstagabend nachholen und das erforderliche, rund 60-seitige Konvolut an Unterlagen einreichen.

Offen dürfte vorerst bleiben, wie es mit der aktuellen Interims-Chefin Ingrid Thurnher nach der Inthronisierung des neuen Chefs ab 1. Jänner weitergeht. Immerhin würde ein kolportiertes Rückkehrrecht auf den Posten als Radio-Chefin andere Polit-Pläne der Gremien wohl durchkreuzen. Weil sich Lederer und Co. beim Bestellungsprozess an das Europäische Medienfreiheitsgesetz (EMFG) halten wollen, ist zumindest der Weg bis zur Entscheidung am 11.

Juni fix vorgegeben. Am Montag wird eine aus allen umstrittenen Partei-Freundeskreisen besetzte Findungskommission die Bewerbungen sichten. Am 8. Juni gibt es mit den aussichtsreichsten Kandidaten dann ein öffentliches Hearing, bevor sich am 11.

Juni die Stiftungsräte erklären - und abstimmen müssen. Favorit bleibt bis dahin der ÖVP-Wunschkandidat Pig - und das, obwohl es vorab mehrere rechtliche Bedenken gegen seine mögliche Bestellung gibt. Kritiker drohen im Fall der Fälle damit, gegen diese wegen Postenschacher, Diskriminierung und fehlender Gleichstellung vorzugehen. Auch weitere Ansatzpunkte im Zuge der EU-rechtlichen Vorgaben dürften vorgebracht werden.

"Es bleibt jedem selbst überlassen, rechtliche Schritte einzuleiten. Ich sehe dem positiv und gelassen entgegen", erklärt Lederer. Brisant: Unter den bisherigen Bewerbern dürften sich internationale Medienmanager tummeln. Bei einem davon soll es sich laut Informationen der "Krone" um Hans-Holger Albrecht handeln - den Bruder von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen





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