Claude Mythos: Die neue KI-Bedrohung für die globale Cybersicherheit

Das KI-Modell Claude Mythos von Anthropic kann kritische Softwarelücken finden und ausnutzen, was die EU in Alarmbereitschaft versetzt und die technologische Abhängigkeit Europas aufzeigt.

Das neue KI-Modell Claude Mythos des US-Unternehmens Anthropic wird derzeit in Fachkreisen als die 'Stunde der Wahrheit' für die globale Cybersicherheit bezeichnet. Die Fähigkeit dieses Modells, komplexe Sicherheitslücken in Software zu identifizieren und diese potenziell auszunutzen, hat in zahlreichen Industriezweigen eine Welle der Besorgnis ausgelöst.

Besonders erschreckend waren die ersten Resultate: Im Webbrowser Firefox konnte Claude Mythos insgesamt 271 Schwachstellen aufdecken. Doch nicht nur moderne Software ist betroffen; eine beinahe 27 Jahre alte Lücke im Betriebssystem OpenBSD sowie eine kritische Schwachstelle in der weit verbreiteten Videosoftware FFmpeg wurden identifiziert. Da FFmpeg in tausenden verschiedenen Applikationen weltweit integriert ist, könnten die Auswirkungen einer gezielten Attacke verheerend sein.

Diese Entwicklungen führen dazu, dass in den Medien bereits apokalyptische Szenarien diskutiert werden, wobei nicht nur IT-Experten, sondern insbesondere Akteure im Finanzsektor über die möglichen systemischen Folgen solcher KI-Modelle diskutieren. Anthropic scheint sich der enormen Risiken einer unkontrollierten Veröffentlichung bewusst zu sein. In den falschen Händen könnte Claude Mythos zweifellos massiven Schaden anrichten, wobei selbst hochgesicherte kritische Infrastrukturen nicht mehr als sicher gelten könnten. Aus diesem Grund hat das Unternehmen den Zugang zum Modell extrem stark limitiert.

Bisher erhielten nur einige wenige, handverlesene Partner Zugriff, darunter Technologieriesen wie Google, Microsoft und Apple sowie die US-Großbank JPMorgan Chase. Diese exklusive Strategie hat jedoch in Europa für massiven Unmut gesorgt, da die Europäische Union und ihre Institutionen bisher vollständig von diesem Zugang ausgeschlossen wurden. Dies führte dazu, dass das EU-Parlament kürzlich eine Debatte über die damit verbundenen Risiken abhielt, zu der auch die EU-Kommission und die europäische Cybersicherheitsagentur ENISA geladen wurden.

Dass Anthropic selbst die Einladung mit dem Verweis auf eine zu kurze Vorlaufzeit ablehnte, wurde von Abgeordneten wie Kim van Sparrentak als extrem beunruhigend eingestuft. Die aktuelle Situation verdeutlicht einmal mehr die technologische Abhängigkeit Europas gegenüber den USA und China. Während die EU oft versucht, durch eine Vorreiterrolle bei der Regulierung – etwa durch den AI Act – Einfluss zu nehmen, bleibt sie bei der eigentlichen Entwicklung leistungsfähiger Modelle weit zurück.

Der liberale Abgeordnete Bart Groothuis kritisierte pointiert, dass Europa bei den entscheidenden Gesprächen schlichtweg 'nicht am Tisch sitzt'. Um dieser Unterlegenheit entgegenzuwirken, fordern insgesamt 30 Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen nun die Ausarbeitung eines umfassenden 'Europäischen Schutzplans', um die digitalen Kronjuwelen des Kontinents vor KI-gesteuerten Angriffen zu bewahren. Auch europäische Banken sehen sich benachteiligt, da unter den Partnern von Anthropic keine einzige europäische Finanzinstitution gelistet ist, während US-Konkurrenten wie JPMorgan Chase bereits profitieren.

Kyriakos Pierrakakis, Präsident der Euro-Gruppe, forderte daher dringend Klarheit über den Schutz europäischer Banken in dieser neuen Ära der KI-Bedrohungen. Die EU-Kommission versucht nun, den Druck auf Anthropic zu erhöhen. Ab August soll ein neues KI-Amt im Rahmen des AI Act operational werden, das im Extremfall die rechtliche Handhabe besitzen könnte, den Zugang zu Modellen wie Claude Mythos zu erzwingen, um Risikobewertungen durchzuführen.

Dennoch warnen Experten wie Otmar Lendl vom Computer Emergency Response Team (CERT), dass die vorsichtige Vorgehensweise von Anthropic zwar verantwortungsbewusst erscheinen mag, das eigentliche Problem aber erst beginnt, wenn andere Akteure mit ähnlichen Modellen nachziehen, die keinerlei Schranken oder ethische Leitplanken besitzen. Eine rein regionale Regulierung innerhalb Europas greife hier zu kurz, da KI-Technologien grenzüberschreitend agieren. Es bedürfe eines international gültigen Regelwerks, was jedoch angesichts der derzeit angespannten geopolitischen Beziehungen als schwierig einzustufen ist.

Trotz der Alarmstimmung ist eine unmittelbare Cybersicherheitsapokalypse jedoch nicht zwingend. Ein Teil der Aufregung dient vermutlich auch als Marketinginstrument für Anthropic, und es bleibt festzuhalten, dass Softwareentwickler schon immer gegen Sicherheitslücken gekämpft haben – nun hat dieser Kampf lediglich ein neues, mächtigeres Werkzeug erhalten





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