Clark warnt vor Comeback Emirates, Europa nutzt Schwäche Nahost-Airlines

Emirates-Präsident Tim Clark warnt vor einem raschen Comeback seines Konzerns und kritisiert, dass europäische Airlines die Schwäche ihrer Wettbewerber im Nahen Osten nutzten, nachdem sie über Jahrzehnte keine ausreichende Antwort auf den Aufstieg der Golf-Airlines gefunden hätten. Clark fordert offene Märkte und wirtschaftliche Verflechtung.

Die Krise im Nahen Osten trifft auch die großen Golf-Airlines ins Herz ihres Geschäftsmodells. Gesperrte Lufträume, beschädigte Infrastruktur und Umwege im internationalen Flugverkehr bremsen Emirates , Qatar Airways und Etihad seit Wochen.

Doch Emirates-Präsident Tim Clark möchte daraus keine Schwäche ableiten: Er kündigt jetzt der europäischen Konkurrenz bereits die Gegenoffensive an und stellt nun diese Forderungen. Emirates habe "keine Absicht, zu kürzen, zu reduzieren oder irgendetwas dergleichen". Die Airline werde sich von den Belastungen durch den Konflikt in der Region erholen und rasch wieder offensiv auftreten. Seit Beginn der Kampfhandlungen Ende Februar musste Emirates – wie auch Qatar Airways und Etihad – den Flugbetrieb in der Region einschränken.

Grund waren gesperrte Lufträume im Nahen Osten sowie beschädigte Infrastruktur, mutmaßlich durch Drohnentrümmer. Für Emirates ist das besonders heikel: Das Geschäftsmodell der Airline hängt stark am Drehkreuz Dubai und an Verbindungen zwischen Europa, Asien und Australien. Werden Lufträume geschlossen oder Routen verlängert, steigen Kosten, Flugzeiten und operative Unsicherheit. Seine Botschaft an europäische Fluggesellschaften fiel ungewöhnlich deutlich aus: "Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht, wir werden sehr hart und schnell zurückkommen".

Emirates, Qatar Airways und Etihad Airways mussten ihren Betrieb seit Beginn der Kampfhandlungen Ende Februar einschränken. Gründe waren gesperrte Lufträume in der Region sowie Schäden an Infrastruktur, die möglicherweise durch Drohnentrümmer verursacht wurden. Damit fiel eine zentrale Luftverkehrsregion über Wochen teilweise aus. Für europäische Anbieter wie die Deutsche Lufthansa eröffnete sich dadurch Spielraum, zusätzliche Kapazitäten in Richtung Asien anzubieten.

Clark kritisierte, es sei "ein bisschen traurig", dass europäische Airlines nun die Schwäche ihrer Wettbewerber im Nahen Osten nutzten, nachdem sie über Jahrzehnte keine ausreichende Antwort auf den Aufstieg der Golf-Airlines gefunden hätten. In Berlin erneuerte Clark zugleich die Forderung nach "freiem und offenem Zugang" zu weiteren Märkten. Emirates bemüht sich seit Langem um eine Verbindung in die deutsche Hauptstadt.

Die deutschen Behörden haben dies bisher abgelehnt und darauf verwiesen, dass Emirates bereits über vier Verkehrsrechte für deutsche Städte verfüge und keine zusätzlichen erhalten solle. Clark argumentierte, Emirates habe Deutschland erheblichen wirtschaftlichen Nutzen gebracht – unter anderem durch Investitionen in Flugzeuge, die teilweise in Deutschland gebaut werden, sowie durch Aufträge an lokale Zulieferer.

"Wir haben sehr überzeugende Gründe, nach Berlin fliegen zu dürfen", sagte er. Der Streit um Berlin steht für eine größere Auseinandersetzung zwischen europäischen Airlines und den Golf-Carriern. Während Emirates auf offene Märkte und wirtschaftliche Verflechtung verweist, sehen europäische Anbieter seit Jahren Wettbewerbsdruck durch die stark wachsenden Drehkreuze am Golf. Die aktuelle Schwäche der Airlines aus dem Nahen Osten könnte sich daher als vorübergehender Vorteil für Europas Fluggesellschaften erweisen.

Clark machte in Berlin jedoch klar, dass Emirates diese Phase nicht als Rückzug versteht, sondern als Unterbrechung einer Expansionsstrategie





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