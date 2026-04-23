City Nature Challenge 2026: Österreichs Städte im Wettbewerb um die Artenvielfalt

Die City Nature Challenge (CNC) findet auch 2026 in Österreich statt. Bürgerinnen und Bürger können vom 24. bis 27. April Fotos von Tieren, Pflanzen und Pilzen hochladen und so zur Erforschung der Artenvielfalt beitragen. Graz und Salzburg wollen wieder zu den Top-Standorten Europas gehören.

Die City Nature Challenge ( CNC ), ein weltweites Citizen-Science-Event, hat sich auch in Österreich fest etabliert und bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Artenvielfalt in unseren Städten und Regionen zu dokumentieren und zu erforschen.

Seit 2020 beteiligt sich Österreich aktiv an dieser Initiative, und insbesondere die Städte Graz und Salzburg haben sich in den letzten Jahren als besonders erfolgreiche Standorte herauskristallisiert. Sie rangierten regelmäßig unter den Top Drei in Europa hinsichtlich der Anzahl dokumentierter Tier- und Pflanzenarten. Im Jahr 2025 erreichte die Steiermark sogar einen bemerkenswerten zweiten Platz weltweit mit beeindruckenden 4470 beobachteten Arten, während Salzburg mit 2817 Arten den zweiten Platz in Europa belegte.

Diese Erfolge zeigen das große Engagement der österreichischen Bevölkerung und das Potenzial dieser Art von Bürgerwissenschaft, wertvolle Daten für die Forschung zu liefern. Die aktuelle Ausgabe der City Nature Challenge, CNC26, findet von Freitag, dem 24. April, bis Montag, dem 27. April, statt.

Ziel ist es, so viele Fotos wie möglich von Tieren, Pflanzen und Pilzen über die Apps iNaturalist.org oder Observation.org hochzuladen. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Man benötigt lediglich ein Smartphone mit aktivierter GPS-Funktion und ein Auge für die Natur. Ob im eigenen Garten, auf dem Balkon oder bei einem Spaziergang – überall lassen sich interessante Beobachtungen machen. Die hochgeladenen Fotos werden automatisch in die CNC-Auswertung einbezogen und tragen dazu bei, ein umfassendes Bild der Artenvielfalt in Österreich zu erstellen.

Die CNC ist nicht nur ein Wettbewerb zwischen Städten und Regionen, sondern vor allem eine Gelegenheit, das Bewusstsein für die Bedeutung der Artenvielfalt zu schärfen und die Menschen dazu zu ermutigen, ihre Umgebung genauer zu betrachten. Die Bedeutung der City Nature Challenge liegt nicht nur in der Sammlung großer Datenmengen, sondern auch in der Qualität der Informationen. Die Bestimmung der Arten erfolgt in einem zweistufigen Prozess. Zunächst analysiert eine künstliche Intelligenz (KI) die Fotos und schlägt eine mögliche Art vor.

Anschließend überprüfen Expertinnen und Experten der Fachwelt die Ergebnisse und legen die genaue Art fest. Dieser Prozess gewährleistet eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten. Oftmals liefern die Fotos Erstnachweise von Tieren oder Pflanzen in bestimmten Regionen, sei es als Wiederentdeckung vermeintlich ausgestorbener Arten oder als Dokumentation neu eingewanderter Spezies. So trägt die CNC maßgeblich zur Erforschung und zum Schutz der Artenvielfalt bei.

Die gesammelten Daten werden von Wissenschaftlern genutzt, um Veränderungen in der Verbreitung von Arten zu verfolgen, Auswirkungen des Klimawandels zu untersuchen und Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Die CNC ist somit ein wertvolles Instrument für die Naturschutzforschung und ein wichtiger Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Im Jahr 2026 werden erneut zahlreiche Städte und Regionen in Österreich an der CNC teilnehmen und ihr Engagement für die Artenvielfalt unter Beweis stellen.

Die Herausforderung steht bevor: Können Graz und Salzburg ihre Spitzenpositionen unter den europäischen Metropolen behaupten und erneut in die Top Drei gelangen





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