Citroën plant Elektro-Ente für unter 15.000 Euro

Citroën kündigt einen elektrischen Nachfolger des legendären 2CV an. Das Auto soll ab 2028 für weniger als 15.000 Euro erhältlich sein und auf Einfachheit und Komfort setzen, ohne überflüssige Technik.

Citroën hat vor allem zwei Ikonen in der Markengeschichte: Aus der DS haben sie eine eigene, mäßig erfolgreiche Marke geformt. Die andere, der 2CV vulgo Ente, soll als Stromer neu aufgelegt werden.

In beiden Fällen halten sich die Gemeinsamkeiten mit der Vergangenheit in Grenzen. Zwei in vollem Lauf galoppierende Rappen - damit will Citroen Aufmerksamkeit erzeugen für den Nachfolger der Ente, den elektrischen Kleinwagen 2CV. Böse Zungen könnten behaupten, da sind zwei cavallini rampanti aus dem Ferrari-Logo geflüchtet, wegen des Schocks nach der Präsentation des ersten rein elektrischen Ferrari, im Apple-Design.

Doch das ist weit hergeholt, denn zum einen wird der 2CV auch elektrisch, zum anderen versprechen die ersten Bilder auch nicht gerade eine bestechende Schönheit. Wer eine coole Retro-Ente erwartet, dürfte enttäuscht werden. Darauf lassen auch Aussagen von Citroën-Chef Xavier Chardon schließen: Uns geht es nicht um Nostalgie. Wir wollen die ursprüngliche Idee des 2CV neu interpretieren: erschwingliche, einfache und emotionale Mobilität für möglichst viele Menschen.

Deshalb planen wir ein rein elektrisches Fahrzeug, das in Europa gebaut wird und ohne staatliche Förderungen weniger als 15.000 Euro kosten soll. Im Jahr 2028 soll der Wagen auf den Markt kommen, genau 80 Jahre nach dem Debüt des Originals. Auf dem Pariser Salon im kommenden Herbst soll der Ausblick konkreter werden: Wir werden eine Studie präsentieren, die bereits sehr nah am späteren Serienmodell ist.

Der neue 2CV wird auf unserer künftigen eCar-Plattform basieren, trotzdem soll er zumindest vom Verständnis her viel Ur-2CV mitbringen: Der ursprüngliche 2CV sollte Mobilität demokratisieren. Genau diesen Ansatz greifen wir wieder auf. Natürlich richten wir uns heute nicht mehr an die Bauern der Nachkriegszeit. Ich denke eher an Menschen wie Pflegekräfte oder andere Berufsgruppen, die täglich viele Wege zurücklegen und zu Hause oder bei der Arbeit laden können.

Gleichzeitig wird der neue 2CV ein echter Citroën sein. Komfort bleibt ein zentrales Element der Marke und wird auch dieses Modell prägen. Es ist also davon auszugehen, dass auch der 2CV das hauseigene Advanced-Comfort-Fahrwerk hat, dessen Stoßdämpfer über je zwei hydraulische Endanschläge verfügen, die besonderen Fahrkomfort ohne Kompromisse bei der Fahrpräzision ermöglichen. Entscheidend sei eine klare Markenidentität, sagt Chardon.

Der Komfort unterscheide Citroën beispielsweise von Peugeot, das stärker fahrerorientiert ausgerichtet sei. Dennoch sei es notwendig, bei einem Auto dieser Preisklasse klare Prioritäten zu setzen. Der neue 2CV soll bewusst nicht übertechnisiert werden. Wir werden nicht dem Trend folgen, überall Bildschirme einzubauen, wie es manche chinesischen Hersteller tun.

Stattdessen setzen wir auf einfache, intelligente und nützliche Lösungen. Technologie soll einen konkreten Nutzen haben und nicht zum Selbstzweck werden. Citroën verspricht also einen basisdemokratischen Elektroflitzer, der sich bewusst von der aktuellen Entwicklung hin zu gigantischen Bildschirmen und überbordender Elektronik abhebt. Stattdessen sollen praktische Details und ein durchdachtes Raumkonzept im Vordergrund stehen.

Der Innenraum wird wahrscheinlich aufgeräumt und funktional sein, mit wenigen gut erreichbaren Bedienelementen. Auch die Materialien könnten pflegeleicht und robust sein, wie es beim Original der Fall war. Die Plattform des neuen 2CV wird speziell für Elektroantrieb ausgelegt sein. Das bedeutet, dass die Batterie im Boden Platz findet und die Motoren an der Achse montiert sind.

Dadurch entsteht ein flacher Innenraum mit viel Beinfreiheit. Die Reichweite wird vermutlich bei etwa 200 bis 300 Kilometern liegen, um das Ziel eines niedrigen Preises zu erreichen. Schnellladen wird wohl optional sein, aber zumindest eine Standardladung über Nacht soll reichen. Citroën setzt darauf, dass viele Kunden zu Hause oder am Arbeitsplatz laden können.

Der Preis von unter 15.000 Euro ist ambitioniert. Es wäre das günstigste Elektroauto auf dem europäischen Markt. Bisher scheitern die meisten Versuche, ein Elektroauto für unter 20.000 Euro anzubieten, an den hohen Batteriekosten. Citroën will dies durch eine clevere Technik und eine aufs Wesentliche reduzierte Ausstattung erreichen.

Ob das gelingt, wird sich zeigen. Wenn der neue 2CV tatsächlich 2028 kommt, hat er noch etwas Zeit. Bis dahin muss Citroën die Plattform entwickeln und die Produktionskosten senken. Die Konkurrenz schläft nicht: Auch andere Hersteller planen kleine Elektroautos.

Der neue 2CV wird also nicht der einzige sein. Aber er hat den Vorteil des ikonischen Namens und der emotionalen Bindung. Viele Menschen haben noch Erinnerungen an die Ente als erstes Auto oder als Symbol der Freiheit. Citroën will diese Emotionen nutzen, um das Elektroauto populär zu machen.

Das könnte funktionieren, wenn das Auto sein Versprechen von Einfachheit und Erschwinglichkeit einlöst. Wir sind gespannt auf die Studie im Herbst in Paris. Vielleicht zeigt Citroën dann mehr Details und ob die Ente auch optisch ihren Charme bewahren kann. Die ersten Skizzen lassen Schlimmes befürchten, aber vielleicht war das nur ein schlechter Scherz. Wir bleiben dran





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Citroën 2CV Elektroauto Kleinwagen Erschwinglichkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verfallene DDR-Entmagnetisierungsstation Ostervilm für 60.000 Euro versteigertDie ehemalige DDR-Militäranlage im Greifswalder Bodden wurde an das österreichische Unternehmen McCube versteigert, das die künstliche Insel als Kultur- und Veranstaltungsort nutzen möchte.

Read more »

Insel konfisziert Futtertiere im Wert von 120.000 EuroAustralien stoppt illegalen Schabenhandel: Beschlagnahmung exotischer Arten schützt Biodiversität und verhindert Gefahren für Umwelt und Landwirtschaft.

Read more »

Pizzeria in Oberösterreich verlangt 11 Euro Aufschlag für geteilte PizzenEine Pizzeria in Gaspoltshofen (Oberösterreich) verlangt von Gästen, die eine Pizza teilen möchten, einen Aufschlag von 11 Euro. Der Chef der Pizzeria verteidigt diese Regel als logische Konsequenz der hohen Kosten und der Notwendigkeit, das Lokal wirtschaftlich zu betreiben.

Read more »

Viele Urlauber machen das täglich – in diesem italienischen Ort kostet es bis zu 500 EuroViele Urlauber machen es ganz automatisch. In Portofino kann genau dieses Verhalten nun teuer werden: Für Verstöße gegen neue Regeln im Ortszentrum drohen Strafen von bis zu 500 Euro.

Read more »