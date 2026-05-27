Cindy Crawford über ihr Älterwerden und ihre Erkrankung

Cindy Crawford spricht offen über ihre Erkrankung an Blepharoptosis und die Herausforderungen, die sie als Supermodel erlebt.

Cindy Crawford spricht offen über das Älterwerden und ihre Erkrankung. Die 60-Jährige leidet an Blepharoptosis , einer Schwächung des oberen Augenlids, die ihr bei Foto-Shootings zusetzt.

Sie muss sich an die biologischen Veränderungen gewöhnen, die ihre Arbeit als Supermodel beeinflussen. Crawford hat sich entschieden, ihre Erkrankung öffentlich zu machen, um anderen zu helfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Sie hofft, dass ihre Geschichte anderen Mut gibt, über ihre eigenen körperlichen Veränderungen zu sprechen. Die medizinischen Hintergründe dieser Veränderung sind biologischer Natur.

Mit den Jahren schwächt sich der Muskel ab, der für das Anheben des Oberlids zuständig ist. Zusammen mit dem Absinken der Augenbrauen führt dies zu einer optisch kleineren Augenöffnung. Für Crawford brachten erst verschreibungspflichtige Augentropfen eine Besserung, da sie das Lid vorübergehend anheben. Der Meilenstein zu ihrem 50.

Geburtstag war für den Weltstar psychisch besonders belastend. Crawford gab zu, dass dieser Geburtstag der härteste für sie persönlich gewesen sei. Damals habe sie gedacht, dass daran nichts Mädchenhaftes mehr sei. Trotz der körperlichen Hürden blickt die 60-Jährige heute differenziert auf die Situation zurück.

Das Altern bringe laut Crawford sowohl seine ganz eigenen Herausforderungen als auch seine Geschenke mit sich





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