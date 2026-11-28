Ilona Staller alias Cicciolina will 2027 Bürgermeisterin von Rom werden. Die 75-Jährige kritisiert Amtsinhaber Roberto Gualtieri und plant eine moderne Stadt.

Ilona Staller, weithin bekannt unter ihrem Künstlernamen Cicciolina, hat am Donnerstag, dem 26. November, ihre Absicht bekanntgegeben, bei der Kommunalwahl im Jahr 2027 als Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters von Rom anzutreten. Die 75 Jahre alte, in Ungarn geborene Ex-Pornodarstellerin und ehemalige Politikerin nutzte ihren Geburtstag auf der Radiosendung "Un Giorno da Pecora" im Sender Rai Radio1, um ihre politischen Ambitionen öffentlich zu machen. Sie gibt an, bereits an ihren Unterlagen für die Kandidatur zu arbeiten, bleibt jedoch zunächst darüber im Unklaren, welche politische Partei oder Liste sie unterstützen wird.

Kritik an Amtsinhaber und Stadtbild

Cicciolina richtete ihre ersten kritischen Worte direkt an den amtierenden Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri. Obwohl sie ihm keine formale Schulnote gab, äußerte sie sich eindeutig in deren Richtung. Mit den Worten "Ich wäre ganz sicher besser als er" sendete die 75-Jährige eine klare Kampfansage an den sozialdemokratischen Amtsinhaber. Sie begründete diesen Schritt mit dem Ziel, Rom zu einer modernen und lebenswerten Stadt zu verwandeln. Diese Verbesserung der Lebensqualität definierte Staller als den allerersten und zentralen Punkt ihres politischen Programms.

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Bei der Präsentation ihrer politischen Pläne auf dem Sender Rai Radio1 machte Staller zunächst keine Angaben zu konkreten Maßnahmen oder spezifischen Gesetzestexten. Ihr Fokus lag ausschließlich auf der visionären Ausrichtung der römischen Stadtplanung und Infrastruktur. Dennoch unterstrich sie, dass die Transformation der italienischen Hauptstadt zu einem Ort mit hohem Wohnwert und moderner Infrastruktur für sie Priorität genießt. Diese Aussage erfolgte im Kontext einer langjährigen Verbindung Stallers zu Rom, die bis ins Jahr 1972 zurückreicht.

Historischer Hintergrund und politische Erfahrung

Ilona Staller betritt mit diesem Schritt zwar politisches Neuland im Sinne eines Bürgermeisteramts, ist der Arena des parlamentarischen Lebens in Italien jedoch nicht fremd. Bereits im Jahr 1987 zog sie für die Radikale Partei in die italienische Abgeordnetenkammer ein. Ihre Amtszeit als Parlamentarierin dauerte bis 1992. Dass eine zu diesem Zeitpunkt noch aktiv als Pornodarstellerin tätige Frau in das italienische Parlament gewählt wurde, löste im gesamten Land erhebliches Aufsehen aus. Der politische Prozess und ihre Wahl markierten einen historischen Sonderfall in der italienischen Demokratie.

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Während ihres Wahlkampfes zur Abgeordnetenwahl provozierte Staller durch freizügige Auftritte die breite Öffentlichkeit. Nach ihrer Wahl konzentrierte sie ihre politische Energie jedoch auf substantielle Themen. Als Abgeordnete engagierte sie sich stark für Frauen- und Bürgerrechte, setzte sich für sexuelle Aufklärung ein, förderte die Aids-Prävention und engagierte sich vehement gegen Tierversuche. Ihre politische Präsenz war geprägt von der Verbindung ihrer früheren künstlerischen Identität mit fortschrittlichen sozialen Agenda.

Vergangene Wahlversuche und private Leben

Der Versuch, ein höheres politisches Amt in Rom zu bekleiden, ist für Staller nicht der erste. Bereits im Jahr 2013 versuchte sie, bei den damaligen römischen Stadtwahl ein Mandat zu erringen. Dieser erste Anlauf in der römischen Kommunalpolitik blieb jedoch erfolglos, und sie erhielt damals kein Mandat. Nun peilt sie für das Jahr 2027 das Amt der Bürgermeisterin an, was einen deutlichen Schritt in der Hierarchie der lokalen Politik darstellt.

Außergewöhnliche öffentliche Aufmerksamkeit erlangte Staller auch durch ihr privates Leben. Im Jahr 1991 heiratete sie den bekannten US-Künstler Jeff Koons. Aus dieser Ehe ging ein Sohn hervor. Die Beziehung zwischen der ungarisch-italienischen Künstlerin und dem amerikanischen Künstler bestand jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum, da die Ehe wenige Jahre später geschieden wurde. Die Verbindung zu Koons trug maßgeblich zur internationalen Bekanntheit Stallers bei, die über ihre politischen und pornografischen Aktivitäten hinausreichte.

Offene Fragen zur politischen Zukunft

Ob aus der angekündigten Absicht eine offizielle Kandidatur wird, ist derzeit noch unklar. Ilona Staller hat nicht bestätigt, mit welcher politischen Gruppierung oder Liste sie tatsächlich antreten wird. Die Suche nach einem geeigneten politischen Bündnispartner scheint noch in vollem Gange zu sein. Die Kommunalwahl in Rom im Jahr 2027 steht noch weit vor der Tür, und bis dahin wird sich zeigen, ob es Ilona Staller gelingt, ihre Vision einer modernen und lebenswerten Hauptstadt politisch umzusetzen und Unterstützung in der Bevölkerung zu finden.