Christopher Trimmel und Schiedsrichter Abschied: Emotion bei Bundesliga-Spieltag

Der österreichische Nationalspieler Christopher Trimmel sorgte für eine emotionale Szene am letzten Bundesliga-Spieltag. Er zeigte dem scheidenden Schiedsrichter Patrick Ittrich die Rote Karte mit einer persönlichen Nachricht und seinem Autogramm. Besonders emotional war der Abschied von Schiedsrichtern Deniz Aytekin, Tobias Welz und Frank Willenborg. Auch Aytekin zeigte nach seinem letzten Spiel Tränen.

Christopher Trimmel sorgte am Samstag in der Bundesliga für die Szene des Tages. Der Österreicher zeigte dem scheidenden Schiedsrichter Patrick Ittrich nach dem Abschied sspiel die Rote Karte – versehen mit einer persönlichen Nachricht und seinem Autogramm.

'Ich habe ihm gesagt, er kann sie gern aufheben', meinte Trimmel danach bei Sky lachend. 'Er kann sie aber auch wegschmeißen, was immer er möchte. Jetzt gehen wir aber erstmal was trinken.

' Ittrich zeigte sich von der Aktion sichtlich gerührt. Nach dem Schlusspfiff kämpfte der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter mit den Tränen.

'Ich bin eigentlich kein Heuler, aber: Kommt das mit dem Alter? ', sagte der 47-Jährige emotional. Nicht nur Ittrich verabschiedete sich am letzten Bundesliga-Spieltag. Auch die Schiedsrichter Deniz Aytekin, Tobias Welz und Frank Willenborg beendeten ihre Karrieren.

Besonders emotional wurde es auch bei Aytekin. Nach seinem letzten Spiel – dem 5:1-Sieg der Bayern gegen Köln – flossen ebenfalls die Tränen.

'Wahnsinn, dass es noch mal so emotional wird', sagte der deutsche Top-Referee nach seinem Abschied





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