Christoph Karl sichert sich bei der Heim-WM in Snow Ruyi die Silbermedaille. Dario Caviezel siegt im Finale, Prommegger holt Bronze.

Bei der Heim-Winter-WM in Snow Ruyi belegte der österreichische Nordische Kombinierer Christoph Karl im großen Finale den zweiten Platz hinter dem Schweizer Dario Caviezel. Der 41-jährige Niederösterreicher musste sich erst im Endlauf dem Favoriten geschlagen geben, nachdem er zuvor in der Vorschlussrunde den ÖSV -Mannschaftskollegen Dominik Prommegger knapp besiegt hatte. Diese Silbermedaille bedeutet für Karl einen fast perfekten Start in die heimische Saison, da ihm der Sieg nur knapp entging.

Details zum Finaleverlauf und Podest

Der Verlauf des Wettkampfes war von taktischen Entscheidungen und technischen Details geprägt. Im großen Finale zog Christoph Karl nach dem Fehler von Dario Caviezel das Tempo etwas heraus und konzentrierte sich stärker auf die Linienführung. Karl gab später zu, dass dies der einzige Punkt war, den er sich selbst vorwarf, wobei die Freude über den zweiten Rang jedoch klar überwiegt. Im kleinen Finale profitierte Dominik Prommegger von einem Torfehler des Italieners Roland Fischnaller und sicherte sich dadurch den dritten Platz.

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Erfolgserlebnisse für österreichische Athleten

Neben Karl und Prommegger konnten weitere ÖSV-Läufer ihre Qualifikation für das Viertelfinale sichern. Christoph Karner belegte den sechsten und Fabian Obmann den siebenten Platz in der Qualifikation, was das starke Teamergebnis der österreichischen Delegation unterstreicht. Für Prommegger war dieser dritte Platz besonders wichtig, da er damit erstmals seit März 2025 wieder auf das Podium zurückkehrte. Er betonte, dass das Resultat dem Kopf gut tue und gleich zu Saisonbeginn viel Selbstvertrauen tankte.

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Reaktionen und Perspektiven im ÖSV-Team

Dominik Prommegger aus Salzburg bewertete seine Rückkehr aufs Podium als sehr positiv für die weitere Saisonvorbereitung. Er warf darauf ab, dass das starke Teamergebnis zeige, dass im Training viel richtig gemacht worden sei. Auch die italienischen und Schweizer Konkurrenten agierten hochklassig. Der Italiener Roland Fischnaller verfehlte im kleinen Finale knapp den Einzug ins Finale, während die Italienerin Lucia Dalmasso im Frauenbewerb den ersten Platz erreichte. Claudia Riegler und Martina Ankele scheiterten im Frauenbewerb bereits in der Qualifikation auf den Plätzen 17 und 30.

Ausblick und weitere Veranstaltungen

Die österreichischen Leistungen in Snow Ruyi setzen die erfolgreiche Podestplatzserie in China fort. Mit einem weiteren Sieg im Frauenbewerb durch Lucia Dalmasso wurde die internationale Konkurrenz erneut auf ein hohes Niveau gesetzt. Die nächste Herausforderung für die Nationalmannschaft steht bereits am nächsten Tag an. Am Sonntag folgt ein Mixed-Teambewerb, in dem die österreichischen Teams ihre aktuelle Form und Teamdynamik unter Beweis stellen müssen. Die Fans und Experten beobachten die weiteren Laufleistungen mit großem Interesse.