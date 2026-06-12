Christoph Baumgartner reist trotz WM-Aus ins ÖFB-Camp: "Es reicht mit Mitleid"

Der verletzte Offensivspieler Christoph Baumgartner muss die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpassen, reist dennoch ins Teamquartier nach Santa Barbara. Trotz großer Enttäuschung will er kein Mitleid, sondern die Mannschaft als "größter Fan" unterstützen und seine Erfahrung einbringen. Eine schwere Oberschenkelverletzung und die Operation stellen den Leipzig-Legionär vor eine monatelange Pause.

Christoph Baumgartner verpasst die WM. Trotzdem ist der verletzte Offensiv-Mann ins ÖFB -Teamquartier nach Santa Barbara gereist. Er will kein Mitleid.

"Was ich an Nachrichten bekommen habe, in den letzten Tagen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Von so vielen Leuten, da bin ich sehr dankbar", erzählte Baumgartner nach seiner Ankunft im ÖFB-Teamquartier in Kalifornien am Freitag. Zuvor verfolgte der 26-Jährige auf Krücken das rot-weiß-rote Team-Training im Harder Stadium der Universität von Santa Barbara. Alle Teamspieler waren da mit dabei gewesen.

Auch Baumgartners Ersatzmann, der spät nachnominierte Dejan Ljubicic. Eine schwere Verletzung beim Aufwärmen vor dem letzten ÖFB-Teast gegen Tunesien kostete Leipzig-Legionär Baumgartner jedenfalls die WM-Teilnahme. Sein Traum, auf dem Feld zu stehen, sich mit den besten Spielern der Welt zu messen, platzte auf dem Rasen des Wiener Ernst-Happel-Stadions, die WM-Endrunde gibt es nur als Zuschauer.

"Ich bin ganz ehrlich: Es reicht mit Mitleid, das habe ich genug bekommen. Ich will jetzt einfach nur nach vorne schauen", schmunzelte "Baumi" nach seiner Ankunft im rot-weiß-roten Teamcamp. Baumgartner hatte sich die Sehne des Rectus femoris im Oberschenkel gerissen, musste vom Spezialisten Dr. Lasse Lempainen im finnischen Turku operiert werden. Baumgartner droht eine monatelange Pause.

Wie lange er ausfallen werde, darauf wollte der 26-Jährige nicht eingehen. Mit Blick auf seine Reha, die er vorerst im ÖFB-Camp absolvieren wird, meinte Baumgartner lachend: "Ich hoffe, dass wir viele Tore schießen werden, das wird dann die gefährlichste Phase, dass ich da nicht deppert aufspringe. Ich werde aber der größte Fan der Mannschaft sein". Auf eine lange Verletzungshistorie kann Baumgartner nicht zurückblicken.

Vor zwei Jahren fehlte Teamkapitän David Alaba bei der Europameisterschaft in Deutschland nach seinem Kreuzbandriss, er war als "Non Playing Captain" mit von der Partie. Eine ähnliche Rolle könnte Baumgartner nun einnehmen.

"Ich versuche, überall zu unterstützen, wo ich nur kann: Als Energiegeber, der die Gruppe gut kennt und versteht. Mir ist auch vom Trainerteam kommuniziert worden, dass ich etwas weitergeben darf, wenn mir etwas auffällt. Ich erkenne viele Sachen von außen, da kann man vielleicht entgegenwirken, ich kenne die Gruppe in- und auswendig", erzählte der Leipzig-Legionär weiter. Und betonte dann, welche Kraft er vor zwei Jahren aus Alabas Anwesenheit trotz seiner schweren Verletzung gezogen hatte.

"Ich weiß, was es mit mir gemacht hat, dass der David vor Ort war. Er verpasst etwas ganz Großes, was ihm wichtig gewesen wäre. Er kommt trotzdem zu uns", erinnerte sich der Offensivmann. Der habe jedenfalls "vom ersten Moment" an seinem Verein RB Leipzig klargemacht, "dass ich das unbedingt machen möchte, dass es mein ganz großer Traum und Wunsch ist.

Ich habe mir einen gewissen Status bei RB erarbeitet, man schätzt meine Meinung, bringt mir Vertrauen entgegen. Das weiß ich zu schätzen", sagte der 26-Jährige, die Leipziger und der ÖFB hätten sich gut abgestimmt, Baumgartner die Reha zunächst in Salzburg gestartet





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