Christina Applegate: Falsche MS-Diagnose und neue Suche nach Ursachen

Schauspielerin Christina Applegate kämpft weiter mit Symptomen trotz korrigierter Diagnose. Neue Tests auf Lupus und Arthritis beginnen.

Die Schauspielerin Christina Applegate befindet sich in einer schwierigen medizinischen Phase, nachdem sich ihre Diagnose von Multiple Sklerose als fehlerhaft herausgestellt hat. Die Emmy-Preisträgerin hatte im Jahr 2021 die Erkrankung erhalten, doch diese Information wurde nun als falsch bestätigt. Trotz der Korrektur ihrer gesundheitlichen Situation verschlechtert sich ihr Zustand nicht.

Klinische Realität trotz falscher Diagnose

Applegate muss weiterhin einen Rollstuhl nutzen, um Wege zu ihren Arztterminen zurückzulegen. Einige ihrer Beschwerden haben sich sogar verstärkt, was die komplexe Lage verdeutlicht. Die 54-Jährige steht vor der Aufgabe, andere Erkrankungen zu identifizieren, die ähnliche Symptome verursachen können. Die medizinische Suche beginnt somit praktisch wieder bei Null.

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Weitere Untersuchungen auf Autoimmunerkrankungen

Laut Berichten wird die Schauspielerin nun auf verschiedene andere Krankheiten getestet. Dazu zählen rheumatoide Arthritis, Lupus und Borreliose. Diese Erkrankungen können ebenfalls neurologische oder körperliche Beschwerden hervorrufen, die den früheren Symptomen ähneln. Die Ärzte suchen systematisch nach der wahren Ursache ihrer Leiden.

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Emotionale Belastung durch Identitätsverlust

In ihrem Podcast "MeSsy", den sie gemeinsam mit Jamie-Lynn Sigler moderiert, thematisierte Applegate die psychischen Folgen. Sie scherzte ironisch über ihre Situation gegenüber Gast Jack Osbourne, indem sie sagte, sie sei eine Betrügerin, da sie die Krankheit gar nicht mehr habe. Osbourne und Sigler versicherten ihr jedoch, dass sie ein Ehrenmitglied der Gemeinschaft bleiben würde.

Persönliche Auswirkungen auf das Leben der Künstlerin

Trotz dieser Unterstützung fällt es der Schauspielerin schwer, die alte Identität abzulegen. Die Krankheit war so lange Teil ihres Lebens, dass ein Loslassen kaum möglich ist. Applegate offenbarte zudem die Trauer über den Verlust ihrer Arbeit und das Gefühl, dass ihr Leben stillsteht. Diese emotionale Last belastet sie zusätzlich zur körperlichen Einschränkung.