Christian Ortner warnt vor der Aberkennung der Staatsbürgerschaft für Karin Kneissl als Beispiel wachsender gesellschaftlicher Intoleranz in Österreich.

Christian Ortner übt scharfe Kritik an der Diskussion um die Aberkennung der österreich ischen Staatsbürgerschaft für die ehemalige Außenministerin Karin Kneissl. Er bezeichnet diese Maßnahme als grundlegend unvereinbar mit den Werten einer liberalen Demokratie. Selbst wenn die geäußerten Meinungen als abwegig oder geschmacklos empfunden werden, verbiete sich der drastische Schritt des Entzugs der Staatsbürgerschaft. Ortner argumentiert, dass die Bestrafung bloßer Meinungen ein fataler Fehler für den Rechtsstaat sei.

Die Diskussion um Kneissl wird von Ortner als Symbol für eine sich verschlechternde politische Kultur betrachtet. Er merkt an, dass Kneissl aufgrund ihrer politischen Ausrichtung und ihrer Nähe zu Wladimir Putin eine verhaltensauffällige Figur ist. Ihre informelle Mitgliedschaft in einer Gruppe, die Putin verehrt, schadet dem Ansehen der Republik Österreich. Dennoch hält Ortner den Vorschlag, ihr die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, für eine besonders schlechte Idee.

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Rechtliche Bedenken und parteipolitische Rolle der Neos

Ein zentraler Aspekt der Kritik ist die Tatsache, dass die Initiative von den liberalen Neos ausging. Ortner findet scharfe Worte für diese Partei und bezeichnet sie als bloß scheinliberal. Durch diesen Schritt hätten sie sich erneut als unwählbar entlarvt. Die Forderung nach dem Entzug der Staatsbürgerschaft werde durch diese Herkunft nicht besser, sondern mache die Inkonsistenz der politischen Akteure deutlich. Es geht hier nicht nur um eine rechtliche Frage, sondern um eine politische Selbstdarstellung.

Ortner stellt heraus, dass die Aberkennung der Staatsbürgerschaft den Entzug staatsbürgerlicher Grundrechte bedeutet. Eine solche Maßnahme passe eher in ein autoritäres System wie Nordkorea als in den österreichischen Rechtsstaat. Der Staat müsse extreme Meinungen aushalten, genauso wie er andere Formen des Unfugs ertragen müsse. Dies sei Teil der Toleranzleistung, die eine freie Gesellschaft von ihren Institutionen verlangt. Die Grenzen der Meinungsäußerung dürfen nicht zum Ausschluss aus der Staatsbürgerschaft führen.

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Angriff auf das Ansehen der Republik und politische Folgen

Ein weiteres rechtliches Argument, das für eine Aberkennung ins Feld geführt wird, ist die erhebliche Schädigung der Interessen oder des Ansehens der Republik. Ortner widerlegt dieses Argument mit einer klaren Logik. Gemessen an diesem Kriterium müsste man etwa jedem zweiten Politiker die Staatsbürgerschaft entziehen. Das Argument ist also nicht stichhaltig, da es in der politischen Realität auf alle Akteure zutreffen könnte, die kontrovers diskutiert werden. Es dient daher nicht als valides rechtliches Mittel zum Ausschluss.

Gesellschaftliche Intoleranz und der Fall Roland Weißmann

Über den rein juristischen Streit hinaus zeigt der Fall Kneissl nach Ortners Ansicht eine ungute Entwicklung in der Gesellschaft. Es handelt sich um eine zunehmende Intoleranz gegenüber Menschen, die sich nicht dem eng werdenden Korridor erwünschten Verhaltens beugen. Dieser Trend wurde bereits im selben Jahr im Fall des ehemaligen ORF-Generaldirektors Roland Weißmann sichtbar. Weißmann verlor seinen Job und seine bürgerliche Ehre aufgrund von Balzversuchen gegenüber einer Mitarbeiterin.

Ortner bewertet die Reaktion auf Weißmann als durch und durch unangemessen. Auch wenn das Verhalten nicht anmutig war, rechtfertigte es nicht den Verlust der beruflichen Position und der persönlichen Ehre in diesem Maße. Ortner spekuliert, dass Weißmann froh sein muss, dass die Neos nicht auch noch seine Staatsbürgerschaft aberkennen wollten. Der Fall Weißmann entspricht dem Zeitgeist, ebenso wie der Kampf gegen Kneissl und diverse kleinere Fälle erbarmungsloser Ahndung von Verhaltensverstößen.

Moralische Diktate, Kreativität und die Zukunft der Demokratie

Die aktuelle Entwicklung wird von Ortner als Aufzucht kleinbürgerlich-spießiger Moraldiktate beschrieben. Das Zulässige werde immer enger vermessen. Wer heute bestimmte Dinge tut, wie weite Reisen mit dem Flugzeug, den Besitz eines nicht elektrischen Porsche 911 oder die Unterstützung von Elon Musk, riskiert soziale Ächtung. In bestimmten Milieus wird man dann schnell in die Schublade "umstritten" gesteckt. Ortner sieht darin eine Gefahr für die gesellschaftliche Vielfalt.

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Ortner lehnt eine Gesellschaft ab, die zu einem keimfreien Hochsicherheitstrakt wird, in dem alles verpönt ist, was Irritationen hervorruft. Eine solche wohltemperierte Zone des erbarmungslos Guten sei erschreckend. Sie führe zu unfassbarer Sterilität und verhindere jede Form von Kreativität. Im Sinne Joseph Schumpeters würde dies letztlich in Stagnation verenden. Die Forderung nach absoluter moralischer Sauberkeit ist also nicht nur langweilig, sondern auch schädlich für die Dynamik der Gesellschaft.

Akzeptanz der Andersartigkeit als demokratische Pflicht

Der Autor argumentiert, dass wir die Andersartigkeit von Menschen wie Karin Kneissl ertragen müssen. Dies ist ein schwerwiegender Grund, der über ästhetische oder geschmackliche Vorlieben hinausgeht. Die Fähigkeit, auch unangenehme oder kontroverse Personen in der Gesellschaft zu dulden, ist essenziell. Auch wenn es nicht immer leicht fällt, ist dies eine Pflicht einer offenen Demokratie. Der Versuch, politische Gegner durch den Entzug der Staatsbürgerschaft zu kriminalisieren, untergräbt die Grundlagen des Zusammenlebens.

Letztlich dient die Kritik von Christian Ortner als Warnung vor der Erosion liberaler Werte. Die Bereitschaft der Neos, solche extreme Maßnahmen vorzuschlagen, wird als Zeichen ihrer politischen Entwertung gewertet. Die Gesellschaft darf sich nicht in einer Enge verlieren, in der nur noch das Erwünschte Platz hat. Die Toleranz gegenüber abwegigen, verrückten oder ungustiösen Meinungen ist der Preis für die Freiheit. Nur so bleibt der Staat ein liberaler Rechtsstaat und keine autoritäre Diktatur.