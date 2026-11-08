Ex-Bundeskanzler Christian Kern strebt die Präsidentschaft im Österreichischen Eishockeyverband an. Der Kampf gegen Amtsinhaber Klaus Hartmann führt zu einer bevorstehenden außerordentlichen Generalversammlung.

Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Christian Kern hat sich offiziell zur Kandidatur für das Amt des Präsidenten des Österreichischen Eishockeyverband es angemeldet. Diese Entscheidung ist nach eigenen Angaben bereits feststehend und markiert einen weiteren Einschnitt in die Präsenz ehemaliger politischer Akteure auf der österreichischen Sportbühne. Während Ex-ÖVP-Vizekanzler Josef Pröll beim Österreichischen Fußballbund (ÖFB) mitwirkt und Ex-Landeshauptmann Hans Niessl den Dachverband Sport Austria leitet, tritt Kern nun als neuer Herausforderer in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Konkurrenz im österreichischen Spitzensport

Die Bewegung hinter Kerns Engagement wurde maßgeblich durch akute Turbulenzen im Fraueneishockey angestoßen. Die Nationalmannschaft absolviert aktuell die A-Weltmeisterschaft und verzeichnet dort keine Sieg. Parallel dazu bestehen ungelöste Probleme hinsichtlich der sportlichen Ausrüstung und der Unterbringung der Spielerinnen. Diese angespannte Lage führte dazu, dass Vereine aus den Städten Villach, Wien, Linz und Graz eine Interessengruppe bildeten. Ein dem Verbandspräsidenten nahestehender Freund fungierte als Impulsgeber, woraufhin sich der bekennende Crystal-Palace-Fan angesprochen fühlte.

Also read Jan Marsalek behauptet Mitwirkung an Sturz Sebastian Kurzs

Christian Kern hatte zuvor ein Angebot für die Präsidentschaft der Firma FAK abgelehnt. Der Manager von European Locomotive Leasing sieht in der Übernahmewelle des Eishockeyverbandes eine prestigeträchtige Aufgabe. Das erklärte Ziel besteht darin, durch eine Modernisierung des Verbandes das Image zu verbessern und strukturelle Mängel auszuräumen. Als kritisches Beispiel werden hierbei die finanziellen Belastungen genannt, die beispielsweise U16-Nationalspieler für Trainingslager und Turniere aus der eigenen Tasche finanzieren müssen.

Kern präsentierte sein Team vor der Abstimmung

Am 17. November steht das finale Gespräch mit der Liga und dem aktuellen Verbandspräsidenten an. In diesem Rahmen wird Christian Kern die letzten beiden Mitglieder seines Kandidatenteams vorstellen. Laut Informationen der Presse sollen dazu Andreas Bierwirth und Philipp Hofer gehören. Bierwirth, der im März 2027 Generaldirektor der Casinos Austria AG wird, soll als Wirtschaftsbeirat agieren. Philipp Hofer ist aktuell der Präsident des steirischen Landesverbandes.

Advertisement

Zusätzlich zur wirtschaftlichen Ausrichtung setzt das Team von Christian Kern auf sportliche und politische Vernetzung. Die Ex-Torhüterin Theresa Hornich und der ehemalige höchste Sportbeamte des Landes, Philipp Trattner, sollen mit ins Boot geholt werden. Trattner kennt die Strukturen der Sportrechte und soll neue Kontakte zu aktuellen Regierungsstrukturen pflegen. Die Public-Relations-Arbeit wird vom Sportkommentator Michael Berger übernommen, um die öffentliche Wahrnehmung professionell zu steuern.

Strategische Ziele und finanzielle Unterstützung

Die Antrittsrede von Christian Kern wird sich stark auf wirtschaftliche Erholung und strukturelle Erneuerung konzentrieren. Er verspricht die Schaffung neuer Partnerschaften mit potenziellen Sponsoren, um die finanzielle Basis des Verbandes zu stärken. Ein weiterer Fokus liegt auf der Verbesserung der Fördermöglichkeiten für die verschiedenen Teams und die Nachwuchsarbeit. Um diese Ziele operativ umzusetzen, plant das Team die Einrichtung einer professionellen Geschäftsstelle.

Diese Geschäftsstelle soll von einem Profimanager geleitet werden, der über spezifische Erfahrungen aus der Eishockeybranche und internationale Kontaktnetzwerke verfügt. Die Strategie zielt darauf ab, die Abteilung als eine von allen Seiten gewünschte Einheit darzustellen, die die notwendige Wachablöse vornimmt. Das aktuelle Präsidium unter der Führung von Klaus Hartmann, der das Amt seit 2020 innehat, sieht sich damit einer direkten Herausforderung gegenüber, die auf eine Machtübernahme abzielt.

Ausweglose Situation führt zur Generalversammlung

Die Spannungen zwischen dem Team um Christian Kern und dem Amtsinhaber Klaus Hartmann haben zu einer diplomatischen Pattsituation geführt. Nach Lage der Dinge scheint eine interne Einigung über einen Rücktritt von Hartmann ausgeschlossen. Folglich wird das Konfliktthema auf eine außerordentliche Generalversammlung verschoben. Dieser Antrag wird Ende November gestellt und benötigt die Zustimmung der Klubs der ICE-Hockeyliga.

Advertisement

Gegner des Wechselkurses üben scharfe Kritik an der Strategie. Ihnen fehlt eine ausformulierte sportpolitische Gesamtkonzeption, da konkrete Finanzzusagen und detaillierte Pläne zur Zahlungsmoral an die Teams ausstehen. Die Frage steht im Raum, ob das Team um Kern nachweislich bessere Leistungen erbringen kann als die jetzige Führung. Die kommende Abstimmung wird daher nicht nur eine Wahl, sondern eine Kampfabstimmung sein, die eine mögliche Revolution im österreichischen Eishockey einleiten könnte.