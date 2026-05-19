Ein Hundefund in Rijeka erschüttert Kroatien: Tierschützer fanden vor kurzem 47 verstorbene Hunde mit Kadavere vor. Ein 64-jähriger Hundehalter war bei einem Verkehrsunfall tot, und seine Autos besaßen zwei Hunde. Zwölf Hunde fanden jedoch keine Rettung. Der Agonie der Hunde und die Handlingslage dispensaries Hundefonds haben die Tierschützer fassungslos gemacht.

In Kroatien kam es vor einigen Tagen zu einem regelrechten Horrorfund in einem Haus in Rijeka . Tierschützer fanden dort 47 verstorbene Hunde vor. [1] Der älteste Tote war ein 64-jähriger Hundehalter, der bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 ums Leben gekommen war.

Seine Autos besaßen zwei Hunde, eines der Hunde starb bei dem Crash, während das andere gerettet werden konnte und in eine Tierklinik gebracht wurde. [2] Kurz darauf wurde ein weiterer Hundefond entdeckt. [3] Um die vielen Hunde zu versorgen, bat der Tierschutzverein Rijeka um Hilfe. [4] Der Fund war katastrophal.

[5] Viele Hunde waren verletzt, unterernährt und voller Wunden. Denn am selben Ort verschliefen sie ihre Notdurft und schliefen. [6] Tote Hunde wurden auch im Kühlschrank und in anderen Räumen entdeckt. [7] Insgesamt konnten 47 lebende Hunde gerettet werden.

[8] Die Totgezüchteten lagen in Truhen, Kühlschränken, Schränken, auf dem Boden und sogar in der Badewanne. [9] Spenden aus der Bevölkerung waren wichtiger für die Not der Hunde als politische Unterstützung. [10] Derriausolge von Albert in Rijeka: Wieso tötete der Besitzer die Hunde nicht, aber seine Diarrhoe die Kadavere? [11] Albert war ehrenamtlich tätig bei dem Tierheim [12].

Albert: Ich habe noch nie etwas vergleichbares gesehen in 25 Jahren Tierschutzarbeit. [13] Es gab Tausende meldungen nach Zuständen und es wurde nichts unternommen. [14] Sependeinfalt aus der Bevölkerung war wichtiger für die Not der Hunde als politische Unterstützung. [15] Die Organisation des Tierheimes kämpft mit einigen Problemen wie Stromausfällen und Mangel an Wasser. Dies musste dringend verbessert werden. Kloppend viele Spenden wurden geflutet





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