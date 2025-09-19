Christa Kummer verabschiedet sich von der Wettermoderation – Highheels bleiben!

Nach Jahren im Fernsehen verabschiedet sich Christa Kummer von der Wettermoderation der 'Zeit im Bild'. Mit einem emotionalen Abschied und dem Versprechen, ihre Highheels nicht an den Nagel zu hängen, blickt sie auf eine beeindruckende Karriere zurück und nach vorne in neue Projekte.

Die Highheels waren ihr Markenzeichen, jetzt verabschiedete sich Christa Kummer von der Wettermoderation . Sie hat das österreichische Fernsehen ein Stück weit revolutioniert: Wo zuvor hauptsächlich ältere Herren die Wetterberichte präsentierten, stand im März 1995 plötzlich eine junge Frau am Bildschirm, um die Wetterlage der 'Zeit im Bild' zu präsentieren.

Die promovierte Geophysikerin wurde schnell für ihre eleganten Pumps bekannt und vom österreichischen Schuhhandel sogar zur 'Miss Schuh 2009' gekürt. Die Schuhe wurden zu ihrem unverkennbaren Markenzeichen und waren stets präsent, sowohl im Studio als auch in zahlreichen öffentlichen Auftritten.\Am Freitag erlebten die Zuschauer einen emotionalen Abschied. Die Stimmung im Studio von 'Zeit im Bild 1' war fast schon melancholisch. Die Kolleginnen und Kollegen, allen voran Susanne Höggerl und Tobias Pötzelsberger, würdigten Christa Kummer mit warmen Worten: 'Wir sind ganz sicher, dass dir auch künftig die Sonne scheinen wird. Wir alle hier wünschen dir viel Glück und Erfolg bei deinen nächsten Projekten.' Kummer selbst verabschiedete sich mit einer makellosen Moderation. Sie sparte dabei nicht an Humor, dankte ausführlich dem Team und den Zuschauern und ergriff dann eine ungewöhnliche Maßnahme. Dabei kämpfte sie hörbar mit den Tränen. 'Und eines kann ich Ihnen versprechen: Meine Highheels...' – Christa Kummer zog ihre Schuhe aus und hielt sie in die Kamera – '...die werde ich NICHT an den Nagel hängen!' Damit unterstrich sie ihre Entschlossenheit, ihrer Leidenschaft für Mode und insbesondere ihre geliebten Schuhe auch weiterhin nachzugehen. Der Abschied war somit ein Abschied mit einem Augenzwinkern und einem Versprechen auf die Zukunft.\Christa Kummer blickt auf eine bemerkenswerte Karriere zurück. Ihre Moderationen waren stets professionell und von Charme geprägt. Sie hat es verstanden, die Wettervorhersage einem breiten Publikum auf verständliche und unterhaltsame Weise zu präsentieren. Dabei hat sie es geschafft, eine authentische Persönlichkeit zu verkörpern, die von den Zuschauern geschätzt wurde. Ihr Abschied von der Wettermoderation markiert das Ende einer Ära, aber gleichzeitig den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Ihre Entscheidung, die Highheels nicht an den Nagel zu hängen, deutet darauf hin, dass sie sich auch weiterhin in der Öffentlichkeit zeigen und ihren Stil beibehalten wird. Es ist zu erwarten, dass sie weiterhin in den Medien präsent sein wird, vielleicht in neuen Rollen oder Projekten, bei denen ihre Erfahrung und ihr Charme weiterhin zur Geltung kommen werden. Ihr Einfluss auf die österreichische Fernsehlandschaft und ihre Fähigkeit, sich mit ihrer Persönlichkeit in die Herzen der Zuschauer zu spielen, sind unbestritten.\Das Ende ihrer Präsenz im TV-Wetterbereich hinterlässt ein Gefühl der Wehmut, aber auch der Dankbarkeit für die vielen Jahre, in denen sie uns mit ihren Wetterberichten und ihrem unverkennbaren Stil begleitet hat. Christa Kummer hat nicht nur das Wetter präsentiert, sondern auch eine Generation von Zuschauern mit ihrem Stil inspiriert und geprägt. Ihr Abschied ist ein Moment des Innehaltens, aber auch des Ausblicks auf zukünftige Projekte und Abenteuer, die sie zweifellos mit derselben Begeisterung und Professionalität angehen wird, die sie in ihrer langjährigen Karriere ausgezeichnet haben





