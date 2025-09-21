CHP stellt sich geschlossen hinter Vorsitzenden Özgür Özel: Partei trotzt mutmaßlicher Einflussnahme

Die größte türkische Oppositionspartei, die CHP, hat auf einem außerordentlichen Parteikongress geschlossen ihre Unterstützung für den Vorsitzenden Özgür Özel bekräftigt. Dieser Akt der Solidarität erfolgt inmitten von Vorwürfen der Einflussnahme durch die Regierung und einem laufenden Gerichtsverfahren. Der Kongress diente dazu, die Einheit der Partei zu demonstrieren und sich gegen politische Angriffe zu wehren, die darauf abzielen, die Partei zu schwächen.

Die Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ), die größte Opposition spartei der Türkei , hat sich auf einem außerordentlichen Parteikongress geschlossen hinter ihrem Vorsitzenden Özgür Özel positioniert. Dieses klare Bekenntnis stärkt die Partei im Angesicht von mutmaßlichen Versuchen der Regierung, Einfluss auf die Partei zu nehmen. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 835 von 917 Delegierten, die in Ankara für Özel stimmten, erhielt er laut dem Sender Halk TV alle gültigen Stimmen.

Özel, der während des Parteitags seinen 51. Geburtstag feierte, war der einzige Kandidat und festigte seine Position an der Spitze der Partei. Diese Geschlossenheit und der Rückhalt der Partei sind von entscheidender Bedeutung, da ein laufendes Gerichtsverfahren drohte, Özels Absetzung als CHP-Vorsitzenden zu erzwingen. Der Vorwurf gegen die Parteispitze, beim Kongress vor zwei Jahren Delegierte bestochen zu haben, um Özels Wahl zu sichern, wiegt schwer. Die Partei weist diese Anschuldigungen entschieden zurück und interpretiert das Verfahren als politisch motiviert, einen Versuch, die Partei zu schwächen und zu kontrollieren. Der Prozess wird im Oktober fortgesetzt, wobei die Partei ihre Entschlossenheit betont, sich gegen jede Form von politischer Einflussnahme zu wehren.\Özgür Özel betonte auf dem Parteitag in deutlichen Worten, dass die Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan versuche, die CHP durch die Justiz nach ihrem Willen zu formen. Dies würde die CHP nicht zulassen, da sie ihre Unabhängigkeit und ihre demokratischen Werte verteidigen werde. Özel hatte im November 2023 Kemal Kilicdaroglu als Parteichef abgelöst, nachdem dieser bei der Präsidentschaftswahl gegen Erdoğan unterlegen war. Für Präsident Erdoğan stellt Özel eine bedeutende Herausforderung dar, da er die Partei neu ausgerichtet hat. Die CHP, die zuvor oft als elitär und veraltet wahrgenommen wurde, hat unter Özels Führung eine Modernisierung erfahren, die sich in den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr deutlich auszahlte. Die CHP etablierte sich als stärkste Kraft im Land und errang die meisten Bürgermeisterposten. Dieser Erfolg signalisiert eine wachsende Unterstützung für die Partei und ihre neue Ausrichtung, was die politische Landschaft der Türkei nachhaltig verändert hat.\Zusätzlich zur Stärkung der internen Positionierung und zur Abwehr politischer Einflussnahme unterstützt Özel die mögliche Präsidentschaftskandidatur des populären Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu, der im März verhaftet und abgesetzt wurde. Imamoglu wird als aussichtsreicher Gegner Erdoğans bei zukünftigen Wahlen angesehen, was die strategische Bedeutung dieser Unterstützung unterstreicht. Seit den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr wurden zahlreiche CHP-Politiker, darunter viele Bürgermeister, verhaftet, was die angespannte politische Situation in der Türkei verdeutlicht. Als Reaktion darauf organisiert Özel regelmäßig Proteste mit Tausenden von Teilnehmern, um die Rechte seiner Partei und die demokratischen Prinzipien zu verteidigen. Die Regierung bestreitet jegliche Einflussnahme auf die Justiz, doch die CHP-Führung und ihre Anhänger sehen darin einen klaren Versuch, die Opposition zu unterdrücken und ihre politischen Gegner mundtot zu machen. Die anhaltenden Spannungen zwischen der Regierung und der CHP werden die türkische Politik in den kommenden Monaten weiterhin prägen





