Chlorausscheid im Wellnessbereich eines Hotels im Katschberg

Im Wellnessbereich eines Hotels am Katschberg im Bezirk Spittal an der Drau kam es zu einem Austritt von Chlorgas, bei dem mehrere Personen Atemwegsreizungen und starken Husten litten. Der gesamte betroffene Bereich wurde sofort geräumt und 12 Personen wurden medizinisch untersucht. Zu dem Großen Einsatz kamen Freiwillige Feuerwehren und Rettungsdienste. Der technische Defekt, der zu der Chlorüberdosierung führte, wird als Ursache angesehen.

Am Montagabend im Wellnessbereich eines Hotel s am Katschberg im Bezirk Spittal an der Drau kam es zu einem Austritt von Chlorgas, bei dem mehrere Personen Atemwegsreizungen und starken Husten _building litten.

Der gesamte betroffene Bereich wurde sofort geräumt und 12 Personen wurden medizinisch untersucht. Zu dem Großeinsatz kamen Freiwilligen Feuerwehren und Rettungsdienste. Ein technischer Defekt gelten muss als Ursache für den Chlorüberdosierung, der Betroffenen wurde empfohlen, den genauen causa. _void und April vorkehrungen zu treffen





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