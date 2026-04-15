Chinas-Iran-Russland-Achse: Satelliten und Spionage im Schatten des Nahost-Konflikts

Berichte deuten auf eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen China, Russland und dem Iran hin, bei der chinesische Satelliten zur Überwachung von US-Zielen im Nahen Osten genutzt worden sein sollen. Russland soll ebenfalls Aufklärungsdaten geliefert haben, während die diplomatischen Beziehungen zwischen Peking und Moskau auf eine strategische Allianz hindeuten, die auf eine multipolare Weltordnung abzielt.

In den vergangenen Jahren haben China , Russland und der Iran ihre Zusammenarbeit kontinuierlich ausgebaut. Ein gemeinsames Interesse, eine multipolare Weltordnung anzustreben und die Vormachtstellung der USA zu verringern, eint die autokratischen bis totalitären Regime dieser Nationen. Der anhaltende Krieg im Nahen Osten hat jüngst neue Erkenntnisse über diese Kooperation zutage gefördert. Berichten zufolge soll der Iran Satellitendaten von Russland erhalten haben. Darüber hinaus legt ein aktueller Bericht der Financial Times nahe, dass die Führung in Teheran im Jahr 2024 einen chinesischen Satelliten erworben hat, der angeblich dazu diente, US-Basen im März zu beobachten und Angriffe vorzubereiten. Sowohl Moskau als auch Peking haben diese Darstellungen zurückgewiesen.

Laut dem Zeitungsbericht vom Mittwoch beschafften die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der iranischen Revolutionsgarde Ende 2024 den chinesischen Spionagesatelliten TEE-01B. Dieser soll iranischen Kommandeuren während des aktuellen Konflikts die Beobachtung von US-Militärstützpunkten im Nahen Osten ermöglicht haben. Die Zeitung stützt sich hierbei auf Zeitstempel von Koordinatenlisten, Satellitenbilder und Analysen der Umlaufbahnen. Der Satellit soll vom chinesischen Unternehmen Earth Eye entwickelt und ins All gebracht worden sein. TEE-01B soll in der Lage sein, Bilder mit einer Auflösung von etwa einem halben Meter zu erfassen, was laut Financial Times mit der Leistungsfähigkeit von Satelliten westlicher Länder vergleichbar ist. Zum Vergleich: Der bisher fortschrittlichste iranische Satellit Noor-3 bietet lediglich eine Auflösung von rund fünf Metern, was bedeutet, dass ein einzelner Pixel in den digitalen Daten eine Erdfläche von 25 Quadratmetern repräsentiert.

Der Iran ist im Konflikt mit den USA, für den aktuell eine Feuerpause gilt, in Bezug auf Satellitenkapazitäten auf ausländische Unterstützung angewiesen. Dies ermöglicht die Identifizierung von Zielen im Voraus und die Überprüfung des Erfolgs von Angriffen, wie die Iran-Expertin Nicole Grajewski gegenüber der Financial Times erläuterte. Der Bericht führt weiter aus, dass der Satellit am 13., 14. und 15. März Bilder vom Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan in Saudi-Arabien aufgenommen habe. US-Präsident Donald Trump hatte am 14. März die Bestätigung geliefert, dass dort US-Flugzeuge getroffen wurden. Des Weiteren sollen der Luftwaffenstützpunkt Muwaffak Salti in Jordanien, Gebiete nahe dem Marinestützpunkt der Fünften US-Flotte in Manama, Bahrain, sowie der Flughafen Erbil im Irak überwacht worden sein. Diese Überwachungen fielen zeitlich mit den Erklärungen der iranischen Revolutionsgarde zusammen, Einrichtungen in diesen Regionen angegriffen zu haben. Teil der mutmaßlichen Vereinbarung zwischen China und dem Iran ist auch der Zugang zu kommerziellen Bodenstationen des in Peking ansässigen Anbieters Emposat, so die Financial Times. Dieses Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Bodenstationen, das sich über Asien, Lateinamerika und andere Regionen erstreckt.

Das chinesische Außenministerium hat die Darstellung der Zeitung als unwahr zurückgewiesen. Es hieß, bestimmte Kräfte versuchten, „Gerüchte zu verbreiten und diese böswillig mit China in Verbindung zu bringen“. Earth Eye und Emposat haben auf Anfragen von Reuters zu dem Bericht nicht reagiert. Präsident Trump gab unterdessen bekannt, dass Chinas Staatschef Xi Jinping nicht beabsichtige, Waffen an den Iran zu liefern. Ein bereits verschobenes Treffen zwischen Trump und Xi ist für Mai angesetzt. Auch russische Satelliten sollen nach Angaben der Ukraine Dutzende militärische Anlagen und kritische Infrastruktur im Nahen Osten ausspioniert haben, um den Iran bei Angriffen auf US-Streitkräfte und andere Ziele zu unterstützen. Zwischen dem 21. und 31. März sollen russische Satelliten bei mindestens 24 Überflügen über elf Ländern im Nahen Osten 46 Objekte erfasst haben. Dazu zählten US-Militärstützpunkte sowie Flughäfen und Ölfelder. Wenige Tage nach diesen Aufklärungen seien diese Ziele von iranischen ballistischen Raketen und Drohnen attackiert worden. Ein westlicher Militärvertreter und ein regionaler Sicherheitsinsider bestätigten gegenüber Reuters, dass auch ihre eigenen Erkenntnisse auf intensive russische Satellitenaktivitäten in der Region hindeuten.

Im Kontext des Krieges im Iran hat sich zuletzt auch die Beziehung zwischen Russland und Peking weiter vertieft. Am Mittwoch kündigte der russische Außenminister Sergej Lawrow während eines Staatsbesuchs bei Xi in Peking an, dass Russland potenzielle Ölengpässe in China, die durch die Blockade der Straße von Hormus entstanden sind, ausgleichen könne. „Russland kann natürlich den Mangel an Ressourcen ausgleichen, der in China und anderen Ländern entstanden ist, die mit uns auf gleichberechtigte und gegenseitig vorteilhafte Weise zusammenarbeiten wollen“, sagte er. China und Russland müssten einander vertrauen und sich gegenseitig unterstützen, ergänzte Xi am Mittwoch bei dem Treffen. Der Staatsbesuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow bei seinem Verbündeten Xi Jinping wird bis Freitag andauern. Vor 25 Jahren wurde ein Freundschaftsvertrag zwischen China und Russland unterzeichnet. Anlässlich dieses Jubiläums wird in diesem Jahr ein bedeutendes Gipfeltreffen zwischen dem Kreml-Chef Wladimir Putin und Xi Jinping erwartet.





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