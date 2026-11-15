Chinas geheime Großmanöver bedrohen Taiwans Sicherheit

Peking führt massive, unangekündigte Militärübungen mit über 100 Schiffen durch. Ziel ist die strategische Einschüchterung und die Demonstration militärischer Dominanz im Pazifik.

Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat eine bis dato unbekannte Taktik im langwierigen Konflikt um die Insel Taiwan erprobt. Bei einem massiv ausgelegten, unangekündigten Militärmanöver versuchte Peking, ausländische Streitkräfte daran zu hindern, der Insel im Krisenfall zu helfen. Die Operation blieb zunächst fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit, was sie zu einem einzigartigen Fall von strategischer Tarnung macht. Ein hochrangiger Vertreter des taiwanischen Sicherheitsapparats charakterisierte diese neue Vorgehensweise als "stille Einschüchterung". Die Maßnahme soll Druck aufbauen, ohne sofortige internationale Reaktionen auszulösen.

Umfang und Durchführung der militärischen Übung

Die Dimension der jüngsten unangekündigten Militärübung ist im Vergleich zu früheren Manövern beispiellos groß. Laut Angaben der chinesischen Seite wurden in den Gewässern nahe Taiwan sowie weit in den westlichen Pazifik hinein mehr als 100 Schiffe zusammengezogen. Diese Zahl übertrifft deutlich die bei früheren Simulationen einer Inselblockade mobilisierten Kräfte, wie etwa beim Manöver Ende 2025, bei dem das Verteidigungsministerium insgesamt 32 Schiffe und vierzehn Schiffe der Küstenwache meldete. Zu den teilnehmenden Einheiten gehörten auch zwei chinesische Flugzeugträger. Zum Einsatz kamen sowohl das Schiff "Liaoning" als auch das hochmoderne Kriegsschiff "Fujian".

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Zu den simulierten Szenarien gehörten laut Regierungskreisen aus Taipeh auch Angriffe auf taiwanische Städte. Zusätzlich wurde die militärische Kapazität durch den Abwurf einer Interkontinentalrakete von einem chinesischen U-Boot erweitert. Dieser Schritt diente offenbar dazu, die Flugreichweite des Geschosses unter realistischen Bedingungen zu testen. Die Kombination aus amphibischen Kräften, Luftfahrtträgern und strategischen Raketenunterstützern bildet eine beeindruckende Machtdemonstration ab, die tief in internationale Gewässer reicht.

Strategische Ziele und Expertenanalysen

Ying Yu Lin, ein taiwanischer Militärexperte der Tamkang-Universität, analysierte in dem Fachmagazin "The Diplomat" die Gründe für diese geradezu gegensätzliche Vorgehensweise im Vergleich zu früheren, lautstarken Manövern. Er vertritt die Auffassung, dass der Fokus der Volksbefreiungsarmee weniger auf der unmittelbaren Vorbereitung einer Blockade Taiwans lag. Stattdessen handele es sich um eine weitreichendere Militäroperation, bei der die Koordination verschiedener Regionalkommandos erprobt wird.

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Der Zweck dieser komplexen Übungen besteht darin, ausländische Streitkräfte im Kriegsfall an einer Unterstützung Taiwans zu hindern. Zudem habe Peking demonstriert, dass es die Vorbereitungen für derart groß angelegte Militärübungen weitgehend verschleiern kann. Diese Tarnung wird auch von den chinesischen Staatsmedien unterstützt, die die Operation des Militärs als rein routinemäßig darstellen. Das Ziel ist die Etablierung eines neuen Status quo durch den Ausspruch: Hier gibt es absolut nichts zu sehen. Diese Strategie ersetzt die bisherige parallele Propaganda-Kampagne mit martialischen Videoclips und patriotischen Stellungnahmen.

Das Szenario, das die Parteiführung in Peking als Idealfall für die Eroberung der demokratisch regierten Insel vorschwebt, ist eine Annexion ohne je einen Schuss abzufeuern. Möglicherweise soll nicht einmal ein Tropfen Blut vergossen werden. Durch schiere militärische Dominanz möchte China die USA abschrecken, sich nicht in einen Krieg rund um Taiwan einzumischen. Gleichzeitig sollen die über 23 Millionen Inselbewohner den Eindruck erhalten, dass Widerstand gegen die Volksbefreiungsarmee ohnehin sinnlos sei.

Zeitlicher Kontext und diplomatische Implikationen

Die "stille" Natur der Mission steht in engem Zusammenhang mit dem politischen zeitlichen Kontext. US-Präsident Donald Trump reist in wenigen Tagen nach Shenzhen. Dort wird er mit über einem Dutzend weiteren Staatschefs am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftszusammenarbeit (APEC) teilnehmen. Für chinesischen Präsidenten Xi Jinping ist es von zentraler Bedeutung, diese Gastgeber-Bühne dafür zu nutzen, sich selbst und sein Land als verantwortungsvolle Weltmacht zu präsentieren.

Mediale Berichte über aggressive Kriegsspiele in der Taiwan-Straße wären in diesem diplomatischen Umfeld wenig hilfreich für das gewünschte Image. Dennoch macht Xi Jinping, der 73-jährige Führer Chinas, über seine wahren politischen und militärischen Intentionen keinen Hehl. Kurz vor dem Manöver, anlässlich des 160. Geburtstags des Gründervaters des modernen Chinas Sun Yat-sen, äußerte er sich eindeutig.

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Xi Jinping sagte bei dieser Gelegenheit: "Der Lauf der Geschichte ist unaufhaltsam. Die vollständige Wiedervereinigung unseres Mutterlandes muss verwirklicht werden - und sie wird zweifellos verwirklicht werden". Diese Worte unterstreichen die Dringlichkeit, mit der Peking seine militärischen Kapazitäten ausbaut und neue Taktiken entwickelt, um die langfristigen Vereinigungsziele durchzusetzen. Die Weltöffentlichkeit muss nun beobachten, wie sich diese stillen Machtdemonstrationen auf die langfristige Stabilität in der Region auswirken werden.