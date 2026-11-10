Chinas Exporte im Oktober stark gestiegen, KI-Boom treibt Handel an

Chinas Ausfuhren legten im Oktober um 35,2 Prozent zu, angetrieben durch den KI-Sektor. Der Handelsüberschuss übersteigt nun die Billion-Dollar-Marke.

Chinas Exporte haben im Oktober ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet und damit die Erwartungen der Finanzmärkte deutlich übertroffen. Die zuständige Zollbehörde bestätigte, dass die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um exakt 35,2 Prozent stiegen. Ökonomen hatten vorher lediglich mit einem Anstieg von 33,5 Prozent gerechnet. Dieser starke Aufschwung wird maßgeblich vom boomenden Markt für Produkte im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) getrieben.

Handelsüberschuss übertrifft eine Billion Dollar Marke

Chinas Handelsüberschuss kletterte in den ersten zehn Monaten des Jahres über die historische Schwelle von einer Billion US-Dollar. Dies geschah einen Monat früher als im Vorjahr und unterstreicht die enorme Dynamik im internationalen Warenverkehr. Die Veröffentlichung dieser Schlüsselzahlen erfolgte strategisch kurz vor dem Asien-Pazifik-Gipfel, der im kommenden Woche in der Stadt Shenzhen stattfinden wird. Auf dieser Veranstaltung wird ein wichtiges Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump erwartet.

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Wachsende Abhängigkeit von ausländischer Nachfrage

Die aktuellen Export-Daten verdeutlichen die wachsende Abhängigkeit der chinesischen Wirtschaft von der Nachfrage aus dem Ausland. Diese Exportschwünge sind notwendig, um die heimische Konjunktur zu stützen, die aktuell durch einen schwachen Inlandskonsum und eine anhaltende Immobilienkrise belastet ist. Die chinesische Regierung in Peking macht sich große Sorgen um die weiterhin zurückhaltenden Verbraucherinnen und Verbraucher im eigenen Land. Diese schwache Binnennachfrage zwingt beispielsweise chinesische Autohersteller dazu, verstärkt nach Käufern auf internationalen Märkten zu suchen.

Steigende Spannungen mit der Europäischen Union

Der anhaltend hohe Handelsüberschuss dürfte die diplomatischen Spannungen mit der Europäischen Union weiter anheizen. Im Oktober belief sich der Handelsüberschuss mit der EU auf 33,4 Milliarden Dollar, was einem Wert von 29,84 Milliarden Euro entspricht. Europäische Politiker forderten kürzlich weitere Handelsbeschränkungen, nachdem die EU-Kommission mit der Regierung in Peking eine Begrenzung der chinesischen Exporte von Hybridfahrzeugen vereinbart hatte. Dies spiegelt die wachsende protektionistische Stimmung wider, die den globalen Handel zunehmend prägt.

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Analysten warnen vor hohen Zöllen in Zukunft

Die Geschäfte mit den USA verbesserten sich leicht, da sich der Überschuss auf 32,71 Milliarden Dollar verringerte. Dennoch bleibt dieser Handelsstand ein Hauptgrund für die andauernden Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Beide Seiten hatten jüngst eine Art Waffenstillstand im Zoll- und Handelsstreit formell um zwei Monate verlängert, doch die Langzeitperspektive bleibt unsicher. Joe Peissel, Analyst bei der Beratungsfirma Trivium China, warnte, dass das Risiko zusätzlicher Zölle und anderer Handelshemmnisse im Jahr 2027 hoch bleiben wird.

Robuste Nachfrage in der Hightech-Branche

Trotz der globalen Unsicherheiten bleibt die Nachfrage nach KI-bezogenen Produkten robust. Die Exporte von Halbleitern stiegen in den ersten zehn Monaten um 111,1 Prozent, während die Ausfuhren von Hightech-Produkten insgesamt um 47,9 Prozent wuchsen. Parallel dazu legten die Importe im Oktober um 41,6 Prozent zu und übertrafen ebenfalls die Prognosen der Analysten. Diese Zahlen zeigen, dass China trotz interner wirtschaftlicher Herausforderungen eine dynamische Rolle im globalen Technologiehandel behält.