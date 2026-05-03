Chinas Autoindustrie: Vom Aufholjagd zum globalen Marktführer – Herausforderungen und Chancen

China hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte zum größten Automarkt der Welt entwickelt. Mit Milliardenhilfen und technischem Ehrgeiz hat das Land die globale Autoindustrie neu geordnet. Doch der Boom bringt Überkapazitäten und Preisdruck mit sich. Deutsche Hersteller könnten durch ihre Erfahrungen langfristig bestehen.

Mit Milliardenhilfen, technischem Ehrgeiz und rasantem Tempo hat China die globale Autoindustrie neu geordnet. Doch der Boom hat seinen Preis: Überkapazitäten, sinkende Preise und die Frage, welche Hersteller langfristig bestehen können.

Möglicherweise sind es ausgerechnet die deutschen Automobilhersteller, die aus ihren Fehlern gelernt haben und sich nun behaupten. In keinem anderen Land werden so viele Autos verkauft wie in China. Im Jahr 2025 wurden dort 23,8 Millionen Pkw neu zugelassen, was einem Drittel der weltweiten Pkw-Produktion entspricht.

Die chinesische Autoindustrie hat sich in wenigen Jahrzehnten zum größten Automarkt der Welt entwickelt, weit vor den USA, die jahrzehntelang an der Spitze standen. 2025 produzierten chinesische Hersteller laut der China Association of Automobile Manufacturers 34,5 Millionen Fahrzeuge. Die rasante Entwicklung begann bescheiden im Mai 1958 mit dem ersten in China gefertigten Auto, dem Dongfeng, einem roten Pkw mit „jedem erdenklichen Luxus wie Radio, Warm- und Kaltluft“, wie eine lokale Zeitung damals stolz berichtete.

Trotz dieses Luxus lag China technisch weit hinter den europäischen Herstellern zurück. Um das Know-how ins Land zu holen, lud China in den 1970er-Jahren westliche Autobauer zu Gesprächen ein und stellte klare Bedingungen: Es gab nur Joint-Ventures, bei denen jede Führungsposition doppelt besetzt sein musste, eine davon chinesisch. Ende 1983 begann VW mit der Fertigung der Stufenhecklimousine Santana in Zusammenarbeit mit Saic. Der Santana hat China motorisiert und war lange Jahre das meistverkaufte Auto des Landes.

Als Luxus-Version VW Santana Vista war das Modell bis 2019 erhältlich. Ab 1991 baute VW gemeinsam mit FAW den günstigen Jetta und importierte Modelle aus Deutschland. Dank der westlichen „Nachhilfe“ lernte die chinesische Autoindustrie viel. Dennoch scheiterten erste Versuche, mit Eigenentwicklungen international erfolgreich zu sein. 2005 stellte der chinesische Autobauer Jiangling das SUV Landwind auf der IAA in Frankfurt vor, das sich schnell zur Lachnummer der Messe entwickelte.

Die Türen schepperten, Teile wackelten, und ein Türgriff fiel ab. 21 Jahre später lacht niemand mehr über chinesische Fahrzeuge. Die vielen Marken, die nach Europa drängen, bringen die etablierten Hersteller unter Druck. Die Fahrzeuge von Omoda, BYD, Jaecoo oder MG sind gut verarbeitet, und gerade die elektrifizierten Modelle sind europäischen Modellen technisch teilweise überlegen. Der chinesische Staat hat früh auf die Elektromobilität gesetzt, da man erkannte, dass man den Vorsprung der europäischen Hersteller beim Verbrennungsmotor nicht aufholen konnte.

Der Wandel und die rasante Entwicklung wurden durch großzügige Milliardenhilfen, Steuererleichterungen und die Sicherung wichtiger Rohstoffe für die Batterieproduktion ermöglicht. Heute ist China bei der Elektromobilität führend. 2025 wurden 6,3 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) neu zugelassen. Zum Vergleich: In der EU waren es nur 1,88 Millionen. Rechnet man alle elektrifizierten Fahrzeuge zusammen, darunter Plug-in-Hybrid-Modelle (PHEV) und Fahrzeuge mit Range-Extender (REEV), kommt man auf einen Anteil von 53 Prozent an den Neuzulassungen.

Diese sogenannten New Energy Vehicles (NEV) sollen bis 2030 in China 80 Prozent der Neuwagen ausmachen. Die schiere Masse an Menschen ermöglicht es, mit Entwicklern, die in drei Schichten arbeiten, die Zeitspanne von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Auto massiv zu reduzieren





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Autoindustrie China Elektromobilität Marktführer Deutsche Hersteller

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