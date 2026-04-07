Chinas rasantes Wirtschaftswachstum geht einher mit einer intensiven Industrialisierung der Landwirtschaft, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren. Dies führt zu ökologischen Belastungen, Qualitätsmängeln und einer zunehmenden Massentierhaltung, während das Land gleichzeitig versucht, seine Nahrungsmittelautarkie zu erreichen.

Trotz des anhaltenden, wenn auch leicht verlangsamten Wirtschaftswachstums steht China mit seiner riesigen Bevölkerung vor einer enormen Herausforderung: die Sicherstellung der Ernährung . Dies führt zu massiven Investitionen, die zwar den Output steigern, aber das Leben der Tiere erheblich beeinträchtigen. Werbespots von Unternehmen wie Mengniu suggerieren ein idyllisches Bild der landwirtschaftlichen Tierhaltung.

Mengniu, ein führender Milchproduzent und Premiumsponsor des Internationalen Olympischen Komitees, veranschaulicht die wachsende Bedeutung der Milchwirtschaft in China. Das Unternehmen benötigt riesige Mengen an Milch, was die Nachfrage nach Kühen kontinuierlich erhöht. Zwischen 1949 und 2018 stieg die Milchproduktion in China um das 145-fache, wodurch das Land zum sechstgrößten Milchproduzenten weltweit avancierte. Mengniu, durch Akquisitionen wie dem Babynahrungshersteller Bellamy's gestärkt, erwirtschaftete allein im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von zwölf Milliarden US-Dollar. Die chinesische Wirtschaft, die zweitgrößte der Welt, wächst weiterhin, wenn auch mit einer moderaten Verlangsamung. Das offizielle Wachstum von fünf Prozent im Jahr 2025 unterstreicht die Notwendigkeit, Lösungen für die Ernährung einer anspruchsvoller werdenden Bevölkerung zu finden.\Die Ernährungssicherung ist in China eine komplexe Aufgabe. Ein wachsender Anteil der 1,4 Milliarden Einwohner verlangt teurere und kalorienreichere Lebensmittel. China hat in Bezug auf den Fleischkonsum pro Kopf bereits Japan überholt und mit Deutschland gleichgezogen. Auch die Nachfrage nach Milchprodukten wie Butter, Käse, Joghurt und Vollmilch ist ungebrochen. Das deutsche Landwirtschaftsministerium weist auf die Herausforderungen hin: China versucht, die landwirtschaftliche Produktion jährlich um fünf bis zehn Prozent zu steigern. Gleichzeitig führt der Mangel an geeignetem Land zu einer intensiven Landwirtschaft mit erheblichen ökologischen Folgen. Die Landwirtschaft steht unter großem Druck, die Effizienz zu steigern, was paradoxerweise den Klimawandel verschärft. Die Lebensmittelindustrie ist international für 25 Prozent der globalen CO-Emissionen verantwortlich, wobei Fleisch- und Milchprodukte einen erheblichen Anteil ausmachen. China ist aufgrund seines hohen Konsums an kalorienreichen Lebensmitteln einer der größten CO-Emittenten weltweit. Die Industrialisierung des Landes hat sich negativ auf die landwirtschaftlichen Möglichkeiten ausgewirkt. Bodenabnutzung, Umweltverschmutzung und Wasserknappheit reduzieren die verfügbare Anbaufläche. Jacob Gunter vom Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin betont, dass China seine Bevölkerung zwar ernähren kann, die Frage jedoch lautet: Zu welchem Preis?\China ist der weltweit größte Importeur landwirtschaftlicher Produkte, was den Ein-Parteienstaat zunehmend beunruhigt. Ältere Generationen erinnern sich noch an Hungersnöte, und geopolitische Spannungen mit den USA, der EU und Japan gefährden den Handel. Staatspräsident Xi Jinping unterstreicht die Bedeutung der Stärkung der Landwirtschaft für Chinas Aufstieg zur Großmacht. Das Ziel ist die Nahrungsmittelautarkie, was die Kommunistische Partei (KP) zu einer radikalen Industrialisierungsstrategie in der Landwirtschaft veranlasst hat. Unternehmen wie Mengniu, mit engen Verbindungen zur KP-Führung, setzen auf hochautomatisierte, platzsparende und KI-basierte Fütterungssysteme. Kritiker bemängeln jedoch Qualitätsmängel und die Probleme der Massentierhaltung, die durch die Expansion von Unternehmen wie Mengniu verschärft werden. Auch in der Schweinezucht werden beträchtliche Investitionen getätigt, wie die von Unternehmen wie Zhongxin Kaiwei, dem ehemaligen Zementhersteller, der die nach eigenen Angaben „größte freistehende Schweinefarm“ betreibt, die nichts anderes als eine Massenhaltung in Hochhäusern bedeutet





DiePressecom / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

China Landwirtschaft Ernährung Massentierhaltung Umwelt

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Franzose wegen Drogenhandels in China hingerichtetEin in Laos geborener Franzose, Chan Thao Phoumy, wurde in China wegen Drogenhandels hingerichtet. Trotz Bemühungen der französischen Behörden, die Todesstrafe abzuwenden, wurde die Exekution vollzogen. Frankreich bekräftigt seine Ablehnung der Todesstrafe.

Weiterlesen »

Salzburger Untersberg gerettet: Studentin aus China in BergnotEine chinesische Studentin geriet während ihres Osterurlaubs am Salzburger Untersberg in Bergnot. Wegen Nebels konnte sie nicht per Hubschrauber geborgen werden. Bergretter stiegen zur Frau ab, die unverletzt war, aber unterkühlt. Schließlich wurde sie unterhalb der Nebelgrenze vom Hubschrauberteam gerettet.

Weiterlesen »

Spritpreisbremse floppt - Bauern sauer: '10 Cent beim Diesel viel zu wenig'Spritpreisbremse: Bauern kritisieren geringe Entlastung. Landwirtschaft fordert mehr Unterstützung, da Diesel- und Produktionskosten steigen.

Weiterlesen »

China und Russland wollen im UN-Sicherheitsrat Kooperation zur Beruhigung der Lage in HormuzChina und Russland planen, im UN-Sicherheitsrat zusammenzuarbeiten, um die angespannte Situation in der Straße von Hormuz zu entschärfen. Hintergrund sind die anhaltenden Probleme mit der Handelsschifffahrt und die Drohungen von US-Präsident Trump. Der Fokus liegt auf einem Waffenstillstand und der Suche nach einer diplomatischen Lösung.

Weiterlesen »

So viele Autos aus China werden in Europa verkauftMehr als jeder fünfte Neuwagen in Europa stammt aus einem deutschen Werk. Daran ändert bislang auch Chinas Wachstum nichts. Doch BYD, XPeng, MG und ...

Weiterlesen »

Institut: Wer den Preis für höhere Pensionen zahltWer länger arbeiten soll, muss auch länger gesund bleiben – doch genau daran hapert es für viele Beschäftigte. Eine aktuelle Analyse zeigt nun, ...

Weiterlesen »