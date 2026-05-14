China Warns US President on Taiwan Conflict, Xi Jinping Meets Donald Trump

Chinese President Xi Jinping has warned US President Donald Trump that a conflict over Taiwan could bring the relations between the two countries to a dangerous point. Xi Jinping and Trump began their talks in Beijing on Thursday. The topics of their discussions are expected to include global issues such as international trade, the Iran crisis, and the status of Taiwan.

Der Präsident der Volksrepublik stellte im Gespräch mit Donald Trump fest, dass ein Konflikt wegen Taiwan die Beziehungen zwischen den USA und China "an einen sehr gefährlichen Punkt" bringen würde.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump haben am Donnerstag ihre Gespräche in Peking begonnen. Die USA und China hätten eine "fantastische" gemeinsame Zukunft, sagte Trump zu Beginn der Unterredungen. Der US-Präsident lobte seinen Gastgeber als "großartige Führungspersönlichkeit". Xi sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China größer seien als die Meinungsverschiedenheiten.

Xi warf die Frage auf, ob China und die USA ein "neues Modell für die Beziehungen zwischen Großmächten" schaffen könnten. Er sprach dabei die nach einem Historiker der griechischen Antike benannte "Thukydides-Falle". Damit ist die Gefahr gemeint, dass eine aufstrebende Macht und eine etablierte Führungsmacht in eine gefährliche Rivalität geraten.

"Manchmal mögen Leute das nicht, wenn ich das sage, aber ich sage es trotzdem, weil es wahr ist", erklärte Trump seinerseits. "Es ist eine Ehre, Ihr Freund zu sein. ". An dem langen Verhandlungstisch bei der ersten Begegnung zwischen Trump und Xi saßen außerdem Regierungsvertreter beider Seiten.

Am Abend will Xi den US-Präsidenten zu einem Staatsbankett empfangen. Am Freitag reist Trump wieder zurück. Zuvor hatte Xi Jinping Donald Trump in Peking mit militärischen Ehren empfangen. Zur Begrüßung schüttelten einander beide an der Großen Halle des Volkes im Herzen der chinesischen Hauptstadt länger die Hände.

Mit dabei waren auch Unternehmensvertreter wie Apple-Chef Tim Cook und Tesla-Gründer Elon Musk sowie Regierungsmitglieder wie Finanzminister Scott Bessent, Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth. Im Anschluss begrüßten beide die Regierungsvertreter der jeweils anderen Seite. Sie schritten bei der Begrüßungszeremonie auch eine Militärformation ab. Trump applaudierte zudem Kindern, die jubelnd kleine US-Flaggen und Blumen in die Höhen streckten.

Auf der Agenda stehen wichtige globale Themen, am Abend ist ein Staatsbankett geplant. Die Gesprächsthemen sollen vom internationalen Handel über den Iran-Krieg bis zur Taiwan-Frage reichen, hieß es im Vorfeld. Am Freitag sind ein Nachmittagstee und ein Arbeitsessen vorgesehen, bevor der US-Präsident die Heimreise antritt. Es ist der erste Besuch eines US-Präsidenten in China seit fast einem Jahrzehnt.

Trump hatte die Volksrepublik schon während seiner ersten Amtszeit im Jahr 2017 besucht. Der US-Präsident war am Mittwoch zu seinem Besuch in Peking eingetroffen. Trump und Xi hatten sich zuletzt Ende Oktober im Vorfeld eines Gipfeltreffens in Südkorea getroffen und dort eine Pause im laufenden Zollstreit vereinbart. Handelsfragen dürften auch bei ihren heutigen Gesprächen wieder Thema sein.

China dürfte zudem den US-Rückhalt für die unabhängige und demokratisch regierte Inselrepublik Taiwan kritisieren, die sich Peking einverleiben will. Den USA dürfte wiederum Chinas Unterstützung für den Iran und der mögliche Einfluss Pekings auf Teheran ein wichtiges Anliegen sein. Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump vor einem Konflikt wegen Taiwan gewarnt.

Sollte das Thema nicht angemessen behandelt werden, würden die beiden Länder aneinander oder sogar in einen Konflikt geraten, sagte Xi am Donnerstag bei einem Treffen mit Trump in Peking der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge. Dies würde die Beziehungen zwischen China und den USA an einen sehr gefährlichen Punkt bringen, zitierte Xinhua den chinesischen Präsidenten. Dem Bericht zufolge bezeichnete Xi Taiwan als das wichtigste Thema in den Beziehungen zwischen China und den USA.

Die Regierung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als eigenes Territorium und lehnt Waffenverkäufe der USA an Taiwan ab. US-Präsident Trump hält sich derzeit zu einem Gipfeltreffen in Peking auf. Die Regierung in Taipei lehnt die Territorialansprüche der Volksrepublik ab. Eine Sprecherin der taiwanischen Regierung erklärte, die USA hätten wiederholt ihre klare Position der Unterstützung für Taiwan bekräftigt.

Dafür sei Taiwan sehr dankbar. Zudem seien die Drohungen des chinesischen Militärs die einzige Quelle der Unsicherheit in der für die internationale Schifffahrt wichtigen Straße von Taiwan und in der weiteren indo-pazifischen Region. China hält immer wieder umfassende Militärmanöver in der Umgebung Taiwans ab





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Strategisches Spannungsfeld: Der Gipfel zwischen Trump und Xi über die Taiwan-FrageEine detaillierte Analyse der diplomatischen Verhandlungen zwischen den USA und China, bei denen wirtschaftliche Interessen und Waffenlieferungen an Taiwan im Zentrum stehen.

Read more »

Trump Visits China for Talks on Trade, Stability, and AIUS President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping are meeting in China for talks on trade, stability, and artificial intelligence. The visit comes after years of increasing tensions and geopolitical conflicts between the two countries. Trump is accompanied by several high-profile figures, including Tesla CEO Elon Musk, Apple CEO Tim Cook, and Boeing CEO Kelly Ortberg. The meeting is expected to address issues such as the Iran crisis, the control of artificial intelligence, and the Taiwan question.

Read more »

Donald Trump trifft Xi Jinping: Ist China schon mächtiger als die USA?China inszeniert sich als stabile Supermacht, die USA sind durch den Iran-Krieg geschwächt. Worauf es beim Gipfel der Weltmächte ankommt.

Read more »

Seltene Erden, Taiwan und E-Autos: Was Donald Trump und Xi Jinping besprechenAm Donnerstag und Freitag verhandeln der US-Präsident und Chinas Staatschef beim ersten bilateralen Treffen seit neun Jahren in Peking. Die fünf wichtigsten Gesprächspunkte.

Read more »