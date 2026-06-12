The Chinese government has warned of the use of "spying" sea creatures, such as turtles and fish, to steal underwater data from international intelligence agencies, posing a threat to the country's national security.

Die chinesische Regierung warnt vor angeblichen "Spionage-Schildkröten" und "Spionage-Fischen", die im Dienste feindlicher Mächte die Gewässer vor der Küste der Volksrepublik ausforschen. Unter der nebulösen Überschrift "In der Tiefe des Sees wogen Unterströmungen" schrieb das Staatssicherheitsministerium am Freitag in Onlinediensten von "neuartiger Spionageausrüstung", die internationale Nachrichtendienste einsetzten, um unter der Meeresoberfläche wichtige Daten zu sammeln.

In "bestimmten chinesischen Gewässern" seien mit Sensoren ausgestatteten Meeresbewohnern wie Schildkröten und Fische entdeckt worden, erklärte das Ministerium weiter. Die Tiere seien "in bestimmten Gebieten umhergeschwommen" und hätten wichtige Daten etwa zur Wassertemperatur, zum Salzgehalt und zu Strömungen gesammelt und "per Satellit ins Ausland übertragen". Ziel der Spionageaktivitäten sei es, "Unterwasserkarten" zu erstellen, um "Schwachpunkte in Chinas Küstenverteidigung zu identifizieren". Das Ministerium sprach von einer "ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit" des Landes.

Zudem setzten feindliche Geheimdienste unter anderem Bojen mit Hochpräzisionssensoren sowie auf Frachtschiffen versteckte Geräte ein, um die Vorgänge in chinesischen Häfen in Echtzeit zu beobachten, hieß es in dem Bericht weiter





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Spying Sea Creatures Underwater Data National Security

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wie Qin Jianping tagelang auf offenem Meer überlebteHAIKOU. Ein Chinese hat nach einem Sturz ins Meer tagelang auf hoher See überlebt, bis Fischer ihn lebend aus dem Wasser zogen.

Read more »

Schwimmer überlebte tagelang auf offenem MeerEin Chinese hat nach einem Sturz ins Meer tagelang auf hoher See überlebt, bis Fischer ihn lebend aus dem Wasser zogen.

Read more »

China hat sein Rechenzentrum im Meer versenktUnterwasser-Rechenzentrum China: Weltweit erste Anlage nutzt Windkraft und Meerwasser zur Kühlung vor Shanghai. Innovation und Umweltfragen.

Read more »

Albanien und die EU: Sorgen um die Zukunft des Beitritts und politische ZugeständnisseDie Chancen auf Beitritt zur Europäischen Union in Albanien werden zunehmend skeptisch betrachtet, da die EU mit anderen geostrategischen Herausforderungen wie Russland, China, den USA und dem Iran konfrontiert ist. Gleichzeitig wachsen europaskeptische Kräfte in immer mehr Mitgliedsstaaten, die von einer Erweiterung der Union nach Südosten wenig bis gar nichts halten. Die in den vergangenen Jahren mit mäßiger Ambition geführten Beitrittsverhandlungen werden daher als verlorene Zeit betrachtet, die jetzt dringend nachgeholt werden muss.

Read more »