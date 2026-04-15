China profitiert von US-Engagements: Peking stärkt seine Position im Pazifik

Während die USA im Iran-Krieg gebunden sind, nutzt China die Gelegenheit, seine militärische und wirtschaftliche Position im Pazifik auszubauen. Das Reich der Mitte bereitet sich auf mögliche Konflikte vor, indem es Ölreserven anlegt, seine Geheimdiensterkenntnisse verbessert und eine militärisch einsetzbare Flotte vor Taiwan aufbaut.

Während die Vereinigten Staaten im Iran-Krieg engagiert sind, festigt Peking seine Position im Pazifik , gestützt durch Ölreserven, Geheimdiensterkenntnisse und eine scheinbar unsichtbare Flotte vor Taiwan . Xi Jinping in Peking wartet, jedoch nicht untätig, sondern mit der Geduld eines Schachspielers, der die kommenden Züge bereits vorhergesehen hat. Wirtschaft sexperten des Peterson Institute for International Economics bringen es auf den Punkt, indem sie feststellen, dass China als strategischer Gewinner aus dieser Situation hervorgeht.

Die Fakten untermauern diese Einschätzung. China hat sich auf mögliche Versorgungsunterbrechungen vorbereitet, indem es allein im Januar und Februar seine Ölimporte um 16 Prozent steigerte. Die kombinierten strategischen und kommerziellen Reserven Chinas decken gegenwärtig rund vier Monate an Importen ab – eine Aufstockung, die erfolgte, als russisches Öl noch zu stark reduzierten Preisen verfügbar war. Vor dem Ausbruch des Konflikts flossen täglich etwa 5,4 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus in Richtung China. Auch nach Beginn des Konflikts erreichte weiterhin Öl Peking, wobei die Passage durch direkte Diplomatie mit Teheran sichergestellt wurde, ohne dass Washington in irgendeiner Weise involviert war.

Auf der anderen Seite des Pazifiks gestaltet sich die Situation für die Vereinigten Staaten düsterer. US-amerikanische Luftabwehrsysteme wurden aus Japan und Südkorea in den Nahen Osten verlegt, Flugzeugträger umgeleitet. Laut Bloomberg wird es bei der gegenwärtigen Produktionsrate fünf Jahre dauern, bis die USA ihren Vorrat an weitreichenden Marschflugkörpern wieder aufgefüllt haben. Der Vorteil Chinas beschränkt sich nicht allein auf materielle Ressourcen. China hat sich aktiv auf ein Szenario wie die aktuelle Krise im Persischen Golf vorbereitet. Xi Jinping, so Jocelyn Chey, Gastprofessorin an der University of Sydney und ehemalige australische Diplomatin in China und Hongkong, hat die psychologische Haltung verinnerlicht, Krisen in Chancen umzuwandeln – ein Ansatz, der das Herzstück von Chinas langfristiger Wirtschaftsplanung bildet.

Zusätzlich zu den beträchtlichen Ölreserven verfügt China über ein nahezu autarkes Stromsystem und die weltweit größte Anzahl an Elektrofahrzeugen. Gleichzeitig nutzt Peking die Gelegenheit, seine Position als zuverlässiger regionaler Handelspartner weiter auszubauen. Es lieferte 19 LNG-Schiffsladungen an Nachbarländer wie Südkorea, Japan und die Philippinen und bot Taiwan eine zuverlässige Energieversorgung an, falls sich Taiwan Peking anschließen würde. Eine weitere bedeutende Dimension ist der Bereich der Geheimdienste. Die kontinuierliche Beobachtung von US-Marineoperationen im Golf in Echtzeit – Bewegungen von Flugzeugträgern, Raketenabfangmustern, Logistikströmen – besitzt für China einen strategischen Wert. Experten des Peterson Institute for International Economics betonen, dass je mehr die USA ihr operatives Handbuch und ihre Schwachstellen im Golf offenlegen, desto besser Peking seine eigene Planung für eine militärische Übernahme Taiwans kalibrieren kann.

Die Umsetzung dieser Planung scheint bereits in vollem Gange zu sein, wie eine investigative Recherche des australischen Senders ABC aufzeigt. Im Dezember des vergangenen Jahres versammelten sich rund 2000 chinesische Fischereifahrzeuge in einer langen, schlangenförmigen Formation nördlich von Taiwan. Es handelte sich weder um ein Fischereimuster noch um einen Zickzackkurs, sondern um stabile Positionen, die über Stunden gehalten wurden. Im Januar wiederholte sich dieses Manöver mit über 1200 Schiffen. Thomas Shugart, ehemaliger US-Marineoffizier und Senior Fellow am Center for a New American Security, bezeichnet dies als „beispiellos“. Er erklärte gegenüber dem australischen Sender, dass die koordinierte Nutzung von Hunderten oder gar Tausenden von Schiffen Reibung, Staus und Verwirrung erzeugen kann, ohne jemals eine Blockade auszurufen. Ein Teil dieser Flotte wird vom Pentagon als staatlich gelenkte Reservetruppe angesehen, die für strategische Aufgaben mobilisiert werden kann.

Hinzu kommen Dutzende sogenannter Ro-Ro-Fähren, auf denen Lastwagen und Panzerfahrzeuge direkt verladen werden können. Satellitenbilder zeigen Militärfahrzeuge, die bei Übungen auf kommerzielle Fähren verladen werden. Schließlich existieren modulare Landungsbarken mit ausfahrbaren Rampen – zivil aussehend, aber militärisch einsetzbar. Die Analysten des australischen Thinktanks ASPI warnen in ihrem jüngsten Kompendium zu Taiwan, dass jede Veränderung des Status quo „die regionale Ordnung transformieren, das Gleichgewicht zugunsten autoritärer Macht verschieben und langjährige Sicherheitsvereinbarungen untergraben“ würde. Für Länder wie Australien sei dies „keine abstrakte Sorge“ – ein Taiwan-Szenario hätte direkte Auswirkungen auf Handel, Bündnisverpflichtungen und nationale Sicherheit. Diese Bedenken sind in Washington angekommen. Die US-Senatorin Jeanne Shaheen reiste kürzlich mit einer parteiübergreifenden Delegation nach Taiwan, Japan und Südkorea und hörte überall dasselbe: Sorgen über steigende Energiekosten und über den Abzug amerikanischer Raketenabwehrsysteme aus der Region. 'Scheitern ist keine Option', sagte sie anschließend gegenüber der Agentur AP.





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