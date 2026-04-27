China kritisiert EU-Industriegesetz und droht mit Gegenmaßnahmen

China wirft der EU institutionelle Diskriminierung in strategischen Branchen vor und warnt vor Konsequenzen, falls das neue Industriegesetz unverändert verabschiedet wird. Peking fordert Änderungen, um faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten.

China hat die Pläne der Europäischen Union zur Stärkung der heimischen Industrie durch ein neues Gesetz scharf kritisiert. Das Handelsministerium in Peking warnt vor institutioneller Diskriminierung in vier strategischen Wachstumsbranchen: Batterien, Elektroautos, Photovoltaikanlagen und Rohstoffe.

Die Behörde teilte mit, dass der Gesetzentwurf zur Unterstützung der Industrie (Industrial Accelerator Act, IAA) ernsthafte Hindernisse für Investitionen und unfaire Wettbewerbsbedingungen für chinesische Unternehmen schaffen würde. Am 24. April hatte China der EU seine Bedenken und Empfehlungen übermittelt. Sollte die EU die Vorschläge Pekings ignorieren und das Gesetz in der aktuellen Form verabschieden, droht China mit Gegenmaßnahmen, um die Interessen seiner Unternehmen zu schützen.

Der IAA soll laut Brüsseler Angaben die EU in strategischen Sektoren stärken, Arbeitsplätze sichern und die Bedingung „Made in Europe“ bei öffentlichen Aufträgen durchsetzen. Dies würde ausländische Direktinvestitionen, insbesondere aus China, erschweren, da hohe Investitionen künftig genehmigt werden müssten. Der Schutz soll sich auf Batterien, Elektrofahrzeuge, Solarzellen und kritische Rohstoffe erstrecken, um Übernahmen durch nicht-europäische Unternehmen zu verhindern.

Das chinesische Handelsministerium kritisierte drei Hauptprobleme des IAA: Erstens verstoße das Gesetz gegen internationale Abkommen, zweitens würden chinesische Investoren diskriminiert, was die Investitionsaussichten in Europa beeinträchtigen würde, und drittens könnte es den grünen Transformationsprozess der EU behindern und den fairen Wettbewerb verzerren. Peking empfahl, Anforderungen für Auslandsinvestoren, lokale Wertschöpfungsanteile oder die Übertragung von geistigem Eigentum aus dem Entwurf zu streichen.

Die EU steht damit vor der Herausforderung, ihre Industriepolitik mit den globalen Handelsregeln in Einklang zu bringen, während China auf eine faire Behandlung seiner Unternehmen pocht. Die Spannungen zwischen beiden Seiten könnten sich verschärfen, falls keine Einigung erzielt wird. Die Debatte zeigt die wachsende Rivalität zwischen der EU und China in Schlüsselsektoren der Zukunftstechnologien. Beide Seiten müssen nun prüfen, ob sie zu Kompromissen bereit sind oder ob ein Handelskonflikt unvermeidbar wird





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China EU Industriegesetz Diskriminierung Gegenmaßnahmen

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