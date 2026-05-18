China führt die meisten Hinrichtungen weltweit aus, Iran Hauptverantwortlich mit mindestens 2.159 Hinrichtungen. Fast die Hälfte aller Hinrichtungen wurden wegen Drogendelikten in fünf Staaten vollstreckt. Einige Länder streben die Todesstrafe auf Drogendelikte aus, um ein vermeintliches "Krieg gegen Drogen" zu demonstrieren.

China führt die meisten Hinrichtungen weltweit aus, die genaue Zahl ist jedoch ein Staatsgeheimnis. Laut Amnesty International hat China die meisten Hinrichtungen weltweit, mit mindestens 2.707 Menschen im vergangenen Jahr.

Iran ist Hauptverantwortlich mit mindestens 2.159 Hinrichtungen. Fast die Hälfte aller Hinrichtungen wurden wegen Drogendelikten in fünf Staaten vollstreckt. Einige Länder streben die Todesstrafe auf Drogendelikte aus, um ein vermeintliches "Krieg gegen Drogen" zu demonstrieren. Die Regierungen in Algerien, Kuwait und den Malediven legten letztes Jahr Gesetzesentwürfe vor, um die Todesstrafe auf Drogendelikte auszuweiten.

Auch andere Länder trieben Bestrebungen voran, die Todesstrafe wieder einzuführen. Trotz des starken Anstiegs an Hinrichtungen im vergangenen Jahr vermerkt Amnesty International einen positiven Trend, da sich ein genereller Trend hin zur Abschaffung der Todesstrafe fortgesetzt hat. In Europa und Zentralasien wurden 2025 weder Todesurteile verhängt noch Hinrichtungen vollstreckt. Belarus hat seit 1994 keine Todesstrafe mehr verhängt oder durchgeführt.

Die USA vollstreckte 2025 als einziges Land auf dem Amerikanischen Kontinent die Todesstrafe. Fast die Hälfte der Hinrichtungen fand im US-Staat Florida statt





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