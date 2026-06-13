Der deutsche Fußballspieler Leon Goretzka ist ein wichtiger Spieler für die polnische Nationalmannschaft und den FC Barcelona. Sein Wechsel zu Chicago Fire würde eine bedeutende Veränderung in der Welt des Fußballs bedeuten.

Chicago Fire hat ein Auge auf Leon Goretzka geworfen. Der deutsche Fußball spieler, der bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei ist, hat seinen Vertrag beim FC Bayern in knapp drei Wochen, am 30.

Juni, beenden müssen. Goretzka war einst mit Robert Lewandowski beim FC Bayern unter Vertrag, bevor er zu Barcelona wechselte. Lewandowskis Vertrag bei den Katalanen läuft ebenfalls diesen Monat aus. Der 37-jährige polnische Fußballspieler hatte die WM-Teilnahme mit der polnischen Nationalmannschaft nicht geschafft.

Es ist nicht klar, ob Chicago Fire tatsächlich Interesse an Goretzka hat oder ob es sich nur um Spekulation handelt. Der Klub aus der Major League Soccer ist jedoch bereits länger im Visier des FC Barcelona. Der polnische Stürmer ist ein wichtiger Spieler für Barcelona und die polnische Nationalmannschaft. Sein Wechsel zu Chicago Fire würde eine bedeutende Veränderung in der Welt des Fußballs bedeuten.

Es ist jedoch noch zu früh, um sich auf eine mögliche Verpflichtung von Goretzka durch Chicago Fire einzulassen. Der Klub muss noch weitere Schritte unternehmen, um einen solchen Wechsel zu realisieren. Derzeit ist es jedoch nicht klar, ob Chicago Fire tatsächlich Interesse an Goretzka hat oder ob es sich nur um Spekulation handelt. Der polnische Stürmer ist ein wichtiger Spieler für Barcelona und die polnische Nationalmannschaft.

Sein Wechsel zu Chicago Fire würde eine bedeutende Veränderung in der Welt des Fußballs bedeuten. Es ist jedoch noch zu früh, um sich auf eine mögliche Verpflichtung von Goretzka durch Chicago Fire einzulassen. Der Klub muss noch weitere Schritte unternehmen, um einen solchen Wechsel zu realisieren. Derzeit ist es jedoch nicht klar, ob Chicago Fire tatsächlich Interesse an Goretzka hat oder ob es sich nur um Spekulation handelt





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