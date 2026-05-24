Chemie-Unfall: Drohende Gefahr, 40.000 Menschen evakuiert, Tank weiter erhitzt

Ein undichtes Tank mit 26.000 Litern entzündlicher Flüssigkeit hat sich weiter erhitzt und die Temperatur stieg von 77 auf 90 Grad Fahrenheit. Das gefährliche Material im Tank ist Methacrylsäuremethylester, bekannt als Methylmethacrylat (MMA). Die Feuerwehr versucht weiterhin, den Tank zu kühlen, aber es gibt nur noch zwei Optionen: Entweder lässt der Tank die gesamte Menge hochgefährlicher Chemikalien auf den angrenzenden Parkplatz laufen oder es gibt ein Auslösen des Behälters mit möglichen Umschlagfolgen.

Wegen der drohenden Gefahr wurden am Freitag etwa 40.000 Menschen aufgefordert, ihre Häuser und die Umgebung des Tank s zu verlassen. Der undichte Tank mit 26.000 Litern entzündlicher Flüssigkeit hat sich weiter erhitzt und die Temperatur stieg von 77 auf 90 Grad Fahrenheit.

Die Feuerwehr versucht weiterhin, den Tank zu kühlen. Das gefährliche Material im Tank ist Methacrylsäuremethylester, auch bekannt als Methylmethacrylat (MMA). Dies ist eine flüchtige und leicht entzündliche Flüssigkeit, die bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird. Laut US-Umweltbehörde EPA kann diese Chemikalie die Haut, Augen und Schleimhäute reizen und zu neurologischen Beschwerden und Problemen mit der Atmung führen.

Es gibt nur noch zwei Optionen: Entweder lässt der Tank die gesamte Menge hochgefährlicher Chemikalien auf den angrenzenden Parkplatz laufen oder es gibt ein Auslösen des Behälters mit möglichen Umschlagfolgen. Die Feuerwehr verfolgt das Ziel, das nicht zuzulassen, das nicht unserer Gemeinde oder unserer Umwelt Schaden zufügen zu lassen





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