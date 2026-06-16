Charlotte Würdig kehrt zu Geburtsnamen Engelhardt zurück

Sechs Jahre nach Trennung von Sido: Charlotte Würdig heißt jetzt wieder Charlotte Engelhardt. Die Moderatorin spricht über den bürokratischen Prozess und die Reaktion ihrer Familie.

Sechs Jahre nach ihrer Trennung von Rapper Sido , mit bürgerlichem Namen Paul Würdig, kehrt die deutsche Moderatorin Charlotte Würdig zu ihrem Geburtsnamen zurück. Künftig tritt sie wieder als Charlotte Engelhardt auf, wie sie der Bild-Zeitung mitteilte.

Der Weg zur offiziellen Namensänderung gestaltet sich jedoch als langwierig: Das Standesamt verlangt, dass sie den Namen zunächst ein Jahr lang als Künstlernamen führt, bevor die endgültige Änderung vollzogen werden kann. Dieser bürokratische Prozess ist typisch für Namensänderungen in Deutschland und erfordert Geduld. Charlotte Engelhardt, die in der Öffentlichkeit vor allem als Moderatorin und ehemalige Ehefrau von Sido bekannt ist, betonte, dass sie ihren Ex-Mann über ihre Entscheidung informiert habe. Sie stellte jedoch klar: 'Es ist ja mein Leben.

Also entscheide ich das ganz allein.

' Sido finde den Schritt sogar schön, sagte sie, auch weil so der Geburtsname ihres Vaters - der keine Söhne hat - zumindest in ihrer Linie weitergetragen werde. Ihre beiden gemeinsamen Söhne im Alter von zehn und fast 13 Jahren hätten die Neuigkeit gelassen aufgenommen. Dies zeigt, dass die Familie den Wandel akzeptiert und unterstützt. Ihren neuen, alten Namen trägt Charlotte Engelhardt ab dem 30.

Juni erstmals offiziell vor Publikum: Dann ist sie als Moderatorin der RTL-Show 'Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet' zu sehen. Die Show befasst sich mit toxischen Beziehungen und bietet Paaren die Möglichkeit, ihre Probleme zu lösen oder sich zu trennen. Charlotte Engelhardt bringt dabei ihre Erfahrungen als Moderatorin und ihre persönliche Stärke ein. Die Rückkehr zu ihrem Geburtsnamen symbolisiert einen Neuanfang und ihre Unabhängigkeit.

In der Vergangenheit hatte sie sich unter dem Namen Charlotte Würdig einen Namen gemacht, doch nun möchte sie ihre eigene Identität betonen. Dieser Schritt ist nicht nur persönlich bedeutsam, sondern auch beruflich: Als Charlotte Engelhardt wird sie in Zukunft weiterhin im deutschen Fernsehen präsent sein. Die Zuschauer können gespannt sein, wie sie ihre neue Rolle annimmt. Die Entscheidung, den Namen zu ändern, ist auch ein Zeichen der Emanzipation und der Selbstbestimmung.

Viele Frauen in der Öffentlichkeit stehen vor ähnlichen Herausforderungen, wenn es um die Namenswahl nach einer Scheidung geht. Charlotte Engelhardt hat sich bewusst dafür entschieden, ihren Geburtsnamen wieder anzunehmen, um ihre Verbindung zu ihrer Familie und ihrer Herkunft zu stärken. Ihr Vater, der keine Söhne hat, freut sich besonders darüber, dass der Name Engelhardt in der weiblichen Linie weitergeführt wird. Dies unterstreicht die Bedeutung von Tradition und Familiengeschichte.

In der Medienlandschaft wird dieser Schritt genau beobachtet, da er zeigt, wie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit persönlichen Veränderungen umgehen. Charlotte Engelhardt bleibt dabei authentisch und bodenständig. Ihre Karriere begann als Model und später als Moderatorin bei verschiedenen Sendern. Mit der RTL-Show 'Bad Boyfriends' erhält sie eine Plattform, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Die Show verspricht emotionale Momente und überraschende Wendungen. Charlotte Engelhardt wird als einfühlsame, aber auch direkte Moderatorin agieren, die den Paaren ehrliches Feedback gibt. Die Rückkehr zu ihrem Geburtsnamen ist ein weiterer Schritt in ihrer persönlichen Entwicklung. Sie zeigt, dass es nie zu spät ist, Veränderungen vorzunehmen, die zu einem selbst passen.

Ihre Fans unterstützen sie in dieser Entscheidung und freuen sich auf ihre zukünftigen Projekte. In den sozialen Medien wird der Schritt bereits diskutiert, wobei viele die Stärke und Selbstbewusstsein von Charlotte Engelhardt loben. Sie ist ein Vorbild für viele Frauen, die ähnliche Entscheidungen treffen möchten. Die kommende RTL-Show wird sicherlich hohe Einschaltquoten erzielen, nicht zuletzt wegen der neuen Moderatorin.

Charlotte Engelhardt ist bereit für diese Herausforderung und wird beweisen, dass sie auch unter ihrem Geburtsnamen erfolgreich sein kann





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