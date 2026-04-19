Charkiw: Kunst als Widerstand in Zeiten des Krieges

In Charkiw nutzt die Künstlerin Dina Tschmusch Streetart, um ukrainische Poesie auf schadensbedingte Spanplatten zu malen. Ihre Werke sind ein Ausdruck kultureller Identität und ein Zeichen der Resilienz der Stadt im Angesicht des russischen Angriffskriegs.

Inmitten der Trümmer und Narben des Krieg es blüht in Charkiw eine ungewöhnliche Form des Widerstands auf: Streetart , die Poesie auf Spanplatten bringt, um beschädigte Fensterhöhlen zu verkleiden. Die 28-jährige Künstlerin Dina Tschmusch malt mit schwarzer Acrylfarbe schwungvoll Verse von ukrainischen Lyrikern, darunter Werke aus den 1920er Jahren, als Charkiw ein pulsierendes Zentrum des ukrainischen kulturellen Aufbruchs war.

Diese Kunstwerke sind nicht nur ein ästhetischer Akt, sondern auch ein tiefgreifendes Statement zur ukrainischen Identität und Widerstandsfähigkeit in einer Stadt, die seit über vier Jahren unter dem Beschuss steht. Tschmusch beschreibt ihre Arbeit als eine Art Therapie, sowohl für sie selbst als auch für die Bewohner von Charkiw. Inmitten von Anspannung und täglichen schlechten Nachrichten bieten ihre Gedicht-Installationen einen Anker der Hoffnung und ein Mittel, Gefühle auszudrücken. Sie holt sich keine Erlaubnis von den Hausbesitzern, sondern erntet überwiegend positive Reaktionen. Die Menschen freuen sich über diese unerwarteten Botschaften der Kunst, die das Stadtbild verschönern und gleichzeitig eine starke Botschaft senden. Tschmusch wählt bewusst Werke von bedeutenden ukrainischen Dichtern wie Lesja Ukrajinka oder der zeitgenössischen Lyrikerin Kateryna Kalytko, um zu betonen, dass Charkiw eine ukrainische Stadt ist. Sie möchte die lange Zeit verdrängte ukrainische Sprache und Kultur wieder in den öffentlichen Raum zurückbringen und damit der russischen Aggression, die paradoxerweise die kulturelle Identität der Ukrainer gestärkt hat, etwas entgegensetzen. Die Spanplatten, die sie bemalt, bedecken Schäden an Gebäuden, die die Spuren des Krieges tragen. Viele Gebäude, darunter Kulturdenkmäler aus der Zarenzeit, Jugendstilbauten und konstruktivistische Meisterwerke, die einst das Gesicht der ehemaligen ukrainischen Hauptstadt prägten, sind beschädigt. Diese Zerstörungen begannen bereits zu Beginn der Invasion, als die Stadt belagert wurde. Obwohl die ukrainischen Streitkräfte die russischen Truppen weitgehend zurückgedrängt haben, stellen nun Kamikazedrohnen eine ständige Bedrohung dar. Dina Tschmusch teilt die Ansicht vieler Ukrainer, dass ein baldiges Ende des Krieges unwahrscheinlich ist. Sie betont die Notwendigkeit, sich an die veränderte Realität anzupassen und die gegenwärtigen Umstände als eine schmerzhafte Normalität zu akzeptieren. Der Krieg hat die wirtschaftliche Grundlage der zweitgrößten Stadt der Ukraine erheblich beeinträchtigt. Zahlreiche Forschungs­institute, die einst zum Ruf der Stadt beitrugen, sind zerstört. Internationale Studenten haben die Stadt verlassen, und der einst lebhafte Barabaschowo-Markt ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Insbesondere der nördliche Stadtteil Saltiwka, einst ein dicht besiedeltes Wohngebiet, hat schwere Zerstörungen erfahren, und viele Wohnblöcke mussten abgetragen werden. Doch selbst in den Ruinen gibt es Anzeichen von Leben. Handwerker berichten von ersten Rückkehrern in renovierte Plattenbauten. Bürgermeister Ihor Terechow verfolgt das Ziel, Charkiw wiederzubeleben. Seine Slogans wie "Charkiw ist mehr als eine Stadt" und "Charkiw lebt und arbeitet" sind überall präsent. Seine Philosophie beruht darauf, die Stadt funktionsfähig zu halten, damit die Bewohner trotz der Nähe zur russischen Grenze bleiben können. Aus diesem Grund sind öffentliche Verkehrsmittel kostenlos, Bedürftige erhalten gratis Mittagessen, und die Stadtwerke reagieren schnell auf Schäden. Vor dem Krieg zählte Charkiw 1,5 Millionen Einwohner. Während des Krieges blieben zunächst 350.000 Menschen zurück. Offiziellen Angaben zufolge leben nun wieder 1,3 Millionen Menschen in der Stadt, darunter zurückgekehrte Charkiwer und Zehntausende Binnenvertriebene. An einigen Orten zeigt sich Charkiw trotz allem herausgeputzt. Im Schewtschenko-Park erstrahlen anlässlich des orthodoxen Osterfestes überlebensgroße Ostereier und andere Festdekorationen, die eine fröhliche Kulisse für Fotos bilden. Kaufhausmusik erklingt aus Lautsprechern, Bänke werden gereinigt, und Gärtner pflegen die Grünanlagen. Diese Szenen des Alltags, die parallel zu den schmerzhaften Realitäten des Krieges existieren, sind ein Zeugnis der Widerstandsfähigkeit und des fortwährenden Lebenswillens der Stadt und ihrer Bewohner. Die Kunst von Dina Tschmusch fügt sich nahtlos in dieses Bild ein – ein fortwährendes Bemühen, Schönheit, Kultur und Identität inmitten der Zerstörung zu bewahren und zu feiern





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