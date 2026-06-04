Charity-Fußballturnier in Wiener Neustadt sammelt für leukämiekrankes Kind

Beim jährlichen Charity-Fußballturnier von Pro Collegio und der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt stand nicht nur der sportliche Wettkampf im Fokus, sondern vor allem die Unterstützung für den vierjährigen David, der an Leukämie erkrankt ist. Mit zwölf Mannschaften, einem Promi-Match und einem bunten Familienprogramm wurden Spenden gesammelt und besondere Überraschungen für das Kind und seine Familie organisiert, darunter ein eigenes Feuerwehrauto.

Wenn Wiener Neustadt zusammenhält, dann richtig: Beim diesjährigen Charity-Fußballturnier von Pro Collegio - Hilfe im eigenen Haus und der Theresianischen Militärakademie wurde nicht nur um Tore gekämpft, sondern vor allem für einen kleinen Kämpfer gesammelt.

Der Erlös des Events kommt dem vierjährigen David zugute, der an Leukämie erkrankt ist und Sohn eines Kollegen der Betriebsfeuerwehr des Universitätsklinikums Wiener Neustadt ist. Das Turnier, das auf drei Kleinfeldplätzen stattfand, vereinte zwölf Mannschaften, die für den guten Zweck ihr Bestes gaben. Ein besonderes Highlight war das traditionelle Promi-Match, bei dem bekannte Persönlichkeiten aus Wiener Neustadt und Umgebung sportlichen Einsatz zeigten.

Die Moderation übernahmen Oberst Thomas Lampersberger von der Theresianischen Militärakademie und Christian Schützl von WNTV, die das Publikum humorvoll durch das Spiel führten. Im Mittelpunkt des Tages stand jedoch David selbst. Da der Vierjährige ein großer Feuerwehrfan ist, ließ es sich die Stadtfeuerwehr Wiener Neustadt nicht nehmen, mit einem Löschfahrzeug vorbeizuschauen - ein bereichernder Moment nicht nur für ihn, sondern für viele Kinder vor Ort.

Neben der Feuerwehr sorgten weitere Attraktionen wie eine Black-Hawk-Hüpfburg, Kinderschminken und ein buntes Familienprogramm für Abwechslung und Begeisterung bei den jüngsten Besuchern. Musikalisch wurde das Event durch die Midlivekrainer, DJ Golom sowie das Duo Mini & Claus begleitet, das nach der Siegerehrung für einen stimmungsvollen Ausklang sorgte. Besonders emotional wurde es bei der Übergabe mehrerer Überraschungen für David und seine Familie.

Das Küchenteam des Universitätsklinikums Wiener Neustadt stellte gemeinsam mit dem Family Park ein Jahresticket für die gesamte Familie zur Verfügung, während Eis Greissler zu einem Ausflug in den Eis-Greissler-Erlebnispark einlud. Ein weiterer Gänsehautmoment folgte durch das Universitätsklinikum selbst: David erhielt sein persönliches Feuerwehrauto. Diese außergewöhnliche Geste unterstrich den Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb der Klinikgemeinschaft. Die drei Gründerinnen von Pro Collegio - Dr. Daniela Herzog, Manuela Stollwitzer und Mag.

Doris Pichlbauer - betonten, dass es ihnen darum gehe, Kraft zu spenden und ein deutliches Zeichen zu setzen: "Wenn ein Kind in so jungen Jahren kämpfen muss, dann braucht es Menschen, die sagen: Wir gehen ein Stück des Weges mit dir. Genau das wollten wir möglich machen.

" Auch die Betriebsfeuerwehr des Universitätsklinikums zeigte sich tief bewegt, da David als Sohn eines geschätzten Kollegen zur Feuerwehrfamilie gehöre. Die große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft vieler Menschen wurden als überwältigend empfunden und machten den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten





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