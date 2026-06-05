Chapatis: Ein indisches Fladenbrot mit nur vier Zutaten

Chapatis sind ein Klassiker der indischen Küche und lassen sich einfach selbst in der Pfanne zubereiten. Mit nur vier Zutaten – Mehl, Wasser, Öl und Salz – zaubern Sie das leckere Fladenbrot. Traditionell wird Weißmehl verwendet, aber auch Dinkelmehl funktioniert bestens.

Chapatis sind ein Klassiker der indischen Küche . Mit nur vier Zutaten zauberst du das leckere Fladenbrot ganz einfach selbst in der Pfanne . Das Besondere: Für die Zubereitung brauchst du nur vier einfache Zutaten – Mehl, Wasser, Öl und Salz.

Traditionell wird Weißmehl verwendet, aber auch Dinkelmehl funktioniert bestens. Wie utopia.de berichtet, ist die Zubereitung denkbar einfach: Alle Zutaten in eine Schüssel geben und mindestens zehn Minuten zu einem glatten Teig kneten. Danach den Teig 25 Minuten ruhen lassen. Nach der Ruhezeit wird der Teig in etwa 20 Stücke geteilt und zu kleinen Kugeln geformt.

Diese rollst du mit einem Nudelholz auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu etwa einem Zentimeter dicken Fladen aus. Anschließend kommen die Fladen ohne Öl in eine erhitzte Pfanne. Bei mittlerer Hitze werden sie etwa eine Minute pro Seite gebacken, bis sie leicht gebräunt sind und Blasen werfen. Die indischen Fladenbrote sind die ideale Beilage zu Currys aller Art. Besonders gut schmecken sie warm direkt aus der Pfanne





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