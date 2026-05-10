Chaos in tschechischer Liga: Slavia-Fans eskalieren nach Spieltreffer, derby wird frühzeitig abgesagt

Das Prag-Derby zwischen Slavia und Sparta musste kurz vor Schluss wegen randalierender Fans abgebrochen werden. Ein ÖFB-Kicker war live dabei. Absurde Szenen spielten sich am Samstag in der tschechischen Liga ab.

Mit einem Platzsturm mit Pyrotechnik und offenbar auch Angriffen auf Spieler haben Fans von Slavia Prag für den Abbruch im 317. tschechischen Derby gegen Sparta Prag gesorgt. Doppelt sinnbefreit: Der Eklat verhinderte den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft ihres Teams. Nach einem spannenden Spielverlauf stand es 3:2 für Slavia, bevor Chaos ausbrach. Numeröse Anhänger rannten mit Bengalos auf den Platz.

Pyrotechnik wurde sogar vom Rasen auf die Ränge geworfen. Ein ÖFB-Legionär verfolgte das traurige Schauspiel aus nächster Nähe. Muhammed Cham, seit Sommer von Trabzonspor verliehen, saß bei den Hausherren auf der Bank. In der Liga kam der fünffache Teamspieler heuer auf 14 Einsätze, leistete zwei Assists.

Ein Torerfolg blieb ihm verwehrt. Wie es mit Cham weitergeht, ist noch offen. Slavia besitzt eine Kaufoption, der Vertrag in der Türkei läuft noch bis 2028. Auch die Wertung des abgebrochenen Prag-Derbys ist noch unklar.

Der Ligaverband teilte in einer Stellungnahme jedoch mit, dass das Verhalten der heimischen Fans, die vor dem Schlusspfiff nicht nur das Spielfeld stürmten, sondern auch gegnerische Spieler angriffen, einen völlig inakzeptablen Vorfall darstellen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prag-Derby Slavia Sparta Chaos In Tschechischer Liga Chaos In Tschechischer Liga Prag Chaos In Tschechischer Liga Derby Chaos In Tschechischer Liga Schlacht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Großes Chaos droht! Bangen um Vierschanzentournee?Hinter den Kulissen der traditionsreichen Vierschanzentournee tobt wohl ein Streit ums Geld. Zwischen dem Deutschen Skiverband (DSV) und ...

Read more »

Fans geschockt! Reality-Star plötzlich nackt im TV'Prominent getrennt': Reality-Panne um Fabian Hesdahl sorgt für Aufsehen – unzensierte Nacktszene wird zum Netz-Hit und Thema auf TikTok.

Read more »

Spieler attackiert und verletzt! Derby eskaliertMit einem Platzsturm mit Pyrotechnik und offenbar auch Angriffen auf Spieler haben Fans von Slavia Prag, dem Arbeitgeber von Muhammed Cham, für den ...

Read more »