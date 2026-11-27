Das zweite freie Training in Katar war von mehreren Zwischenfällen geprägt. Lewis Hamilton und Charles Leclerc sowie Pierre Gasly sorgten für rote Flaggen und verzögerte Ergebnisse.

Das zweite freie Training zum Formel-1-Grand-Prix in Katar endete für die Rennleitung in Chaos. Der Freitagabend auf dem Lusail International Circuit war kaum regulär möglich. Gleich mehrere schwerwiegende Zwischenfälle unterbrachen den Lauf planmäßig.

Nach mehreren Stopps verlängerte sich die Session um 13 Minuten. Ein Defekt am Fahrzeug von Lewis Hamilton sorgte zuletzt noch für eine virtuelle Safety-Car-Phase. Diese Verlängerung war notwendig geworden, um alle Schäden zu beseitigen und den regulären Betrieb wiederherzustellen.

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Unfälle mit roten Flaggen unterbrechen Lauf

Den Auftakt zur chaotischen Situation sorgte Charles Leclerc, der Teamkollege von Lewis Hamilton beim Ferrari-Team. Der monegastische Pilot verlierte nach etwa einer Viertelstunde die Kontrolle über seinen Boliden. Dies geschah in Kurve neun, wo er einen spektakulären Dreher hinlegte.

Leclerc brachte sein Fahrzeug zwar zur Box zurück. Dort musste der Unterboden sofort getauscht werden. Auf der Strecke hinterließ der Ferrari eine große Menge Kies und ein Karbonteil. Die Rennleitung reagierte mit Verzögerung und stoppte das Training.

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Weitere Zwischenfälle stoppen Formel-1-Stars

Kaum war die Strecke wieder frei, musste erneut gestoppt werden. Der Alpine-Pilot Pierre Gasly verlor in Kurve 14 die Kontrolle. Sein Wagen blieb im Kiesbett stecken. Der französische Fahrer wirbelte dabei Kies auf.

Dabei riss Pierre Gasly mehrere Styropormarkierungen am Streckenrand ab. Ein Teil dieser Markierungen hängte sogar an der Antenne seines Wagens. Gasly blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Rennleitung musste erneut eingreifen.

Technischer Defekt beendet Hamiltons Abend

Lewis Hamilton erlebte einen weiteren turbulenten Moment. Er kam Max Verstappen beim Bremsen gefährlich nahe. Die Rennkommissare untersuchten die Szene. Sie verzichteten auf weitere Ermittlungen.

Vier Minuten vor Ende der verlängerten Session endete Hamiltons Lauf plötzlich. Er musste seinen Ferrari vorzeitig am Streckenrand abstellen. Ein technisches Problem in Kurve zwei war der Grund. Die Rennleitung rief das virtuelle Safety Car.

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Mercedes dominiert Klassement trotz Chaos

Sportlich blieb Mercedes weiterhin erfolgreich. Das Team sicherte sich bereits im ersten freien Training die Doppelführung. Kimi Antonelli markierte die Bestzeit mit 1:23,077 Minuten. Teamkollege George Russell fehlten drei Zehntelsekunden.

Dahinter reihten sich McLaren, Red Bull und Ferrari ein. Beide Fahrer jeder Marke folgten den Silberpfeilen. Die zahlreichen Unterbrechungen schmälern die Aussagekraft des Ergebnisses. Die Bedingungen waren für keine Mannschaft optimal.