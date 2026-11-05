Channel 4 nimmt Reality-Show Marriage Boot Camp nach Vorwürfen vom Markt

Channel 4 beendet die Serie Marriage Boot Camp endgültig nach sexuellen Missbrauchsvorwürfen, Festnahmen und externen Untersuchungen zur Sicherheit der Teilnehmer.

Der britische Fernsehsender Channel 4 hat die Ausstrahlung der Reality-Show " Marriage Boot Camp" endgültig eingestellt. Diese Entscheidung betrifft sowohl laufende Episoden als auch die bereits vollständig produzierte sechste Staffel. Die Aussetzung der Serie erfolgte unmittelbar nach Abschluss einer externen Untersuchung, die auf schwerwiegende Vorwürfe des Fehlverhaltens zurückging. Diese Vorwürfe waren im Mai durch eine Recherche der BBC öffentlich geworden.

Die Entscheidung zur Absetzung wurde am Dienstag durch eine offizielle Mitteilung des Senders bekannt gegeben. Geschäftsführerin Priya Dogra bestätigte, dass die Sendung nicht wieder ins Programm zurückkehren wird. Obwohl die interne Überprüfung keine groben Versäumnisse der Senderleitung feststellte, entschied man sich proaktiv für das Ende des Formats. Dies dient dem Schutz der Beteiligten und dem Ansehen des Hauses.

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Detaillierte Ermittlungen und Festnahmen

Zwei Frauen gaben der BBC gegenüber an, während der Dreharbeiten vergewaltigt worden zu sein. Eine dritte Zeugin berichtete von sexuellem Fehlverhalten gegenüber ihren Beteiligten. Die drei Männer, die von den Opfern beschuldigt wurden, bestreiten sämtliche Anschuldigungen kategorisch. Die Justizbehörden gehen jedoch strafrechtlich gegen die Vorwürfe vor.

Im Juni nahm die Polizei laut der Nachrichtenagentur PA einen Teilnehmer wegen des Verdachts auf Vergewaltigung fest. Der Mann befindet sich inzwischen unter Auflagen wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen laufen weiter. Die Anwälte der Opfer haben erklärt, dass sie die Entscheidung von Channel 4 als einen wichtigen Schritt begrüßen. Gleichzeitig bestehen sie auf der weiteren juristischen Aufklärung der Taten.

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Ergebnisse der externen Überprüfung

Die beauftragten Experten stellten fest, dass das Format zwar keine Verstöße gegen die Auflagen der Aufsichtsbehörde Ofcom darstellte. Sie identifizierten jedoch einzelne Fälle, in denen die vorgesehenen Schutzmaßnahmen nicht vollständig umgesetzt wurden. Die Experten empfahlen daher fundamentale Änderungen am Konzept der Show.

Ein zentraler Kritikpunkt war die sogenannte "Intimacy Week". In dieser Phase sollten frisch verheiratete Paare ihre körperliche Intimität vertiefen. Die Experten empfahlen die Abschaffung dieses Elements, um die Risiken für die Teilnehmer zu minimieren. Die Empfehlungen wurden als sinnvoll und umsetzbar eingestuft, erfordern jedoch ein wesentlich höheres Maß an Eingriffen, Überwachung und Kontrolle durch die Produktionsfirma.

Szenarien für die Zukunft des Formats

Priya Dogra betonte, dass die erforderlichen Änderungen das Format grundlegend verändern würden. Sie wies darauf hin, dass die Show nach zehn Jahren ihre natürliche Laufzeit erreicht habe. Der Sender sieht keine Notwendigkeit mehr, ein Format unter so extremen Sicherheitsvorkehrungen weiterzuführen. Dies gilt insbesondere, da das Konzept an sich bereits als riskant gilt.

Das ursprüngliche Konzept der Serie beinhaltet, dass Singles von Experten zusammengebracht werden. Die Paare lernen sich erst am Tag ihrer Hochzeit kennen. Die geschlossenen Ehen sind rechtlich nicht bindend. Die BBC hatte das Format zuvor als ein gewagtes soziales Experiment bezeichnet. Kritiker argumentierten stets, dass die psychologische Belastung für die Teilnehmer unterschätzt wurde.

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Breiterer Kontext britischer Reality-TV-Formate

Grenzwertige und oft als soziales Experiment getarnte Reality-TV-Formate sorgten in Großbritannien in den vergangenen Jahren immer wieder für heftige Diskussionen. Solche Programme testen oft die Grenzen des zumutbaren für die Teilnehmer. Der Fall "Marriage Boot Camp" ist kein isoliertes Ereignis in der Branche.

Beispielsweise wurde die Channel-4-Sendung "Naked Attraction" eingestellt. Bei dieser Show wählten Teilnehmer ihre Dating-Partner anhand gezeigter Geschlechtsteile aus. Die Gesichter der Partner bekamen sie erst am Ende des Formates zu sehen. Diese Beispiele zeigen eine Tendenz im britischen Fernsehen, die auf intensive öffentliche Kritik stieß. Channel 4 distanziert sich nun klar von diesen experimentellen Ansätzen.