Channel 4 beendet "Married At First Sight" nach Vorwürfen der sexuellen Gewalt

Der britische Sender Channel 4 hat die Show "Married At First Sight" aus dem Programm genommen, nachdem Vorwürfe der sexuellen Gewalt bekannt geworden waren. Die Vorwürfe stammen aus einer BBC-Reportage, in der zwei Frauen sagten, während der Dreharbeiten vergewaltigt worden zu sein, und eine dritte Frau beschwerte sich über sexuelles Fehlverhalten. Die Sendung, die von der Produktionsfirma CPL produziert wird, kombiniert Singles mit Experten und lässt sie am Tag ihrer Hochzeit kennenlernen. Channel 4 hat die Sendung aus dem Programm genommen, weil schwere Vorwürfe gegen einige ehemalige Teilnehmer eingereicht wurden, die diese Personen nach ihrem Verständnis bestreiten. Bereits im April wurde eine externe Untersuchung zum Wohlbefinden der Teilnehmer in Auftrag gegeben, um mögliche Versäumnisse bei Schutz- und Betreuungsmaßnahmen zu vermeiden.

Der britische Sender Channel 4 hat die Show " Married At First Sight " aus seinem Programm genommen, nachdem Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen mehrere Frauen bekannt geworden waren.

Die Vorwürfe stammen aus einer BBC-Reportage, in der zwei Frauen sagten, während der Dreharbeiten vergewaltigt worden zu sein, und eine dritte Frau beschwerte sich über sexuelles Fehlverhalten. Die Sendung, die von der Produktionsfirma CPL produziert wird, kombiniert Singles mit Experten und lässt sie am Tag ihrer Hochzeit kennenlernen. Die Zuschauer begleiten die Paare bei ihren Flitterwochen.

Channel 4 hat die Sendung aus dem Programm genommen, weil schwere Vorwürfe gegen einige ehemalige Teilnehmer eingereicht wurden, die diese Personen nach ihrem Verständnis bestreiten. Bereits im April wurde eine externe Untersuchung zum Wohlbefinden der Teilnehmer in Auftrag gegeben, um mögliche Versäumnisse bei Schutz- und Betreuungsmaßnahmen zu vermeiden. Ein namentlich genanntes Paar wurde aus der Sendung genommen, weil es Bedenken hinsichtlich einer potenziell ungesunden Beziehung gab. Channel 4 sieht die Maßnahmen als angemessen und schnell gehandelt.

Die Produktionsfirma hat die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und erklärt, dass man angemessen gehandelt habe





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