Champions League: Manchester City und Borussia Dortmund gewinnen

Manchester City besiegt RB Leipzig mit 3:2, Borussia Dortmund schlägt Betis Sevilla 2:1. Beide Teams sichern sich wichtige Punkte in der Gruppenphase.

Manchester City hat am Mittwochabend in der Champions League ein knappes Auswärtsspiel bei RB Leipzig für sich entschieden. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich mit einem Endstand von 3:2 durch und festigte damit seine Position im europäischen Wettbewerb. Gleichzeitig konnte Borussia Dortmund zu Hause gegen Betis Sevilla einen wichtigen 2:1-Sieg feiern, der die Punkteausbeute für den BVB in dieser Runde erhöht.

Haaland entscheidet das Spiel in Leipzig

Der norwegische Stürmer Erling Haaland war der entscheidende Faktor beim Sieg von Manchester City. Er verwertete in der 78. Minute eine Vorlage von Elliot Anderson zum 3:2-Endstand. Zuvor hatte Enzo Fernandez die Gäste bereits in Führung gebracht, doch Ridle Baku und Antonio Nusa sorgten für spannende Momente zwischen den Seitenlinien. Die Gastgeber aus Leipzig zeigten zunächst eine starke Leistung, ehe City die Kontrolle übernahm.

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Borussia Dortmund musste auf Marcel Sabitzer verzichten, da der österreichische Nationalspieler krankheitsbedingt nicht im Kader stand. Dennoch gelang dem BVB ein erfolgreicher Auftritt im heimischen Stadion. Fabio Silva brachte die Dortmunder kurz nach der Pause in Führung, nachdem Aitor Ruibal für Betis Sevilla den Ausgleich erzielt hatte. Konstantinos Karetsas sicherte dann den knappen 2:1-Erfolg für die Schwarz-Gelben.

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Christoph Baumgartner startete erstmals seit seinem Comeback wieder für RB Leipzig in der Startelf. Der österreichische Legionär verfehlte mit einem Schlenzer nur knapp das Tor in der 30. Minute. Er wurde in der 57. Minute ausgewechselt, während Nicolas Seiwald in der 74. Minute für Leipzig ins Spiel kam. Bei Borussia Dortmund half Carney Chukwuemeka nach seiner Einwechslung in der 75. Minute dabei, den Vorsprung zu halten.

Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation

Mit dem Sieg bei RB Leipzig hat Manchester City nun neun Punkte auf dem Konto und belegt Tabellenplatz Sieben. RB Leipzig liegt mit drei Punkten deutlich hinter den führenden Teams zurück. Für Borussia Dortmund bedeutet der Heimsieg gegen Betis Sevilla wertvolle drei Punkte, die die Chancen auf das Weiterkommen in der Gruppenphase verbessern. Die nächste Runde wird zeigen, wie sich diese Ergebnisse langfristig auswirken.